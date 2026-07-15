«Καμπανάκι» για τον Παναθηναϊκό ενόψει Πάξι - Δείτε τα highlights

«Καμπανάκι» για τον Παναθηναϊκό, οκτώ ημέρες πριν το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό ματς με την Πάξι, καθώς γνώρισε την ευρεία ήττα με 4-1 από τη Ραπίντ στη Βιέννη.



Με την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ να παρατάσσεται με μια «μεικτή» σύνθεση και αλλαγές ειδικότερα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, αλλά, κυρίως, αγνώριστη αμυντικά. Δεχόμενη τρία τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, με τους παίκτες της να αδρανούν σε… όλα.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν και αναποτελεσματικοί στις δικές τους φάσεις, εμφάνισαν φυσιολογικά και σημάδια κούρασης, ενώ δέχτηκαν ένα γκολ με… απευθείας εκτέλεση κόρνερ.



Στο επιπλέον ημίωρο του φιλικού, ο Παναθηναϊκός σκόραρε με τον Παντελίδη, μετά από πολύ ωραία αντεπίθεση, με τον Δανό να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του για να βγάλει τα συμπεράσματά του και να βλέπ[ει τον Ίνγκαον να αποχωρεί υποβασταζόμενος, τραυματισμού...



Ειδική μνεία αξίζει και στους φίλους του «τριφυλλιού», που βρέθηκαν στην Αυστρία λόγω και της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την «αδερφοποίηση» με τους οργανωμένους της Ραπίντ, δίνοντας το δικό τους ρεσιτάλ στην κερκίδα.



Στο… μυαλό του κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Πένια κάτω από τα γκολπόστ και τους Τσάπρα, Ντε Φράι, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Καμαρά και Τσέριν συνέθεσαν το δίδυμο στον άξονα, ενώ Ζαρουρί και Αντίνο έπαιξαν στα άκρα και ο Ταμπόρδα πίσω από τον προωθημένο Ραστόντερ.



Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε «μουδιασμένα» στην αναμέτρηση. Είχε κακή ισορροπία στην άμυνα, ενώ έκανε και κάποια επιπόλαια λάθη που επέτρεψαν στην Ραπίντ να πάρει την κατοχή και τον έλεγχο. Είχε εκείνος την πρώτη καλή στιγμή, στο 9’, με το σουτ του Τσέριν, αλλά η συνέχεια άνηκε στους γηπεδούχους.



Μια χαμένη ευκαιρία, με τον Χαϊνταρά, ένα γκολ στο 14ο λεπτό από τον αμαρκάριστο Τίλιο και ένα δοκάρι, τέσσερα λεπτά μετά από τον σκόρερ, ο απολογισμός για την Ραπίντ στο επόμενο δεκάλεπτο. Κοινό σημείο όλων, η αδράνεια των παικτών του «τριφυλλιού» στις φάσεις.



Από το 20’ και μετά, βέβαια, βελτίωσαν σταδιακά την απόδοσή τους. Απείλησαν με την ισοφάριση, μετά από σόλο του Ράστοντερ από δεξιά και την προσπάθεια του Ταμπόρδα, που έβγαλε ενστικτωδώς ο Χεντλ.



Πρέσαραν πιο ψηλά, ενώ κυκλοφόρησαν με περισσότερη υπομονή την μπάλα, ψάχνοντας για το ρήγμα στην άμυνα των Αυστριακών, που περίμεναν μαζικά πίσω από την μπάλα. Είχαν, δε, μια ακόμα φάση, με την ατομική ενέργεια του Ζαρουρί λίγο πριν το ημίωρο.



Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά και να μην μπορεί να σκοράρει. Ούτε στο 36’, μετά από μια ακόμα ενέργεια του Ζαρουρί και νέο σουτ του Ταμπόρδα. Συνέχισε, όμως, να παρουσιάζει σημαντικά «ζητήματα» και στα μετόπισθεν, με κακές συνεννοήσεις και ανύπαρκτες τοποθετήσεις.



Ούσα πολύ επικίνδυνη στις μεταβάσεις η Ραπίντ, βρήκε όχι ένα αλλά δύο ακόμα τέρματα μέσα σε διάστημα έξι λεπτών. Πρώτα με τον Άνταμσεν στο 37’ και ακολούθως με τον Χαϊνταρά στο 43’, ενώ ο δεύτερος είχε και μια χαμένη ευκαιρία προ αυτών, με το 3-0 να είναι το σκορ ημιχρόνου.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ραπίντ Βιέννης (Γιοχάνες Τόρουπ) : Χεντλ, Μπογια, Σέλερ, Ρο-Γιάο, Άουερ, Αμανέ, Μπάλιτς, Ντεμίρ, Τίλιο, Χαϊντάρα, Άνταμσεν.



Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια (91' Κότσαρης), Τσάπρας (91' Ιωάννου), Ντε Φράι (63' Ίνγκασον, 114' λ.τ. Βύντρα), Τουμπά (91' Μπινιάρης), Κυριακόπουλος (91' Λάβδας), Καμαρά (80' Κοντούρης), Τσέριν (74' Τσιριβέγια), Ζαρουρί (74' Παντελίδης), Ταμπόρδα (63' Γιάγκουσιτς), Αντίνο (63' Κάτρης), Ραστόντερ (63' Τετέι).

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