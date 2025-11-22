Μια θεαματική βραδιά στο NBA Cup εξελίχθηκε με μεγάλες εμφανίσεις και ιστορικές επιδόσεις.

Ο Νικ Κλάξτον σημείωσε το πρώτο triple–double της καριέρας του, οδηγώντας τους Μπρούκλιν Νετς στη νίκη με 113–105 απέναντι στους Βοστόνη Σέλτικς, χαρίζοντας στην ομάδα την πρώτη νίκη της στο θεσμό.

Ο Κλάξτον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ πρόσθεσε 33 πόντους και ο Νόα Κλάουνι 19. Οι Νετς τερμάτισαν έτσι το σερί των εννέα συνεχόμενων ηττών τους από τους Σέλτικς. Για τη Βοστώνη, ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 26 πόντους, αλλά περιορίστηκε λόγω φάουλ, ενώ ο Νεμίγιας Κετά πρόσθεσε 16 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς πήραν σημαντική νίκη με 120–109 απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς, στην πρώτη τους συνάντηση μετά τον περσινό αποκλεισμό στα playoffs. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν εξαιρετικός με 32 πόντους, ενώ ο Ντάριους Γκάρλαντ επέστρεψε με 20 πόντους ύστερα από απουσία λόγω τραυματισμού. Ο Έβαν Μόμπλεϊ συνέχισε την ανοδική του πορεία με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για την Ιντιάνα, ο Άντριου Νέμπχαρντ έκανε ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους, ενώ οι Πασκάλ Σιάκαμ και Μπένεντικτ Ματούριν είχαν 26 και 21 αντίστοιχα.

Στο Μαϊάμι, οι Χιτ διέλυσαν τους Σικάγο Μπουλς με 143–107, φτάνοντας σε μια από τις πιο παραγωγικές εμφανίσεις της σεζόν. Ο Κελ’έλ Γουέαρ έκανε double-double με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ οι Νόρμαν Πάουελ, Μπαμ Αντεμπάγιο, Πέλε Λάρσον και Ντέιβιον Μίτσελ σημείωσαν διψήφιους αριθμούς. Για τους Μπουλς ξεχώρισε ο Άγιο Ντοσούμνου με 23 πόντους, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ έφτασε κοντά στο triple-double (19 π., 11 ριμπ., 9 ασίστ).

Τέλος, οι Τορόντο Ράπτορς έγιναν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του NBA Cup, επικρατώντας με 140–110 των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Οι Μπράντον Ίνγκραμ και RJ Μπάρετ είχαν από 24 πόντους, ενώ ο Σκότι Μπαρνς πρόσθεσε 23. Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι ήταν εξαιρετικός με 23 πόντους, κάνοντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση.

Οι Ουίζαρντς δυσκολεύτηκαν ξανά επιθετικά, χάνοντας για 13η συνεχόμενη φορά και αγωνιζόμενοι χωρίς τους τραυματίες Άλεξ Σαρ και Μάρβιν Μπάγκλεϊ ΙΙΙ.

