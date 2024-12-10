ΑΕΚ: «Επιβεβλημένη η παρουσία ξένων διαιτητών σε όλα τα ματς του Κυπέλλου»

Θέση με αφορμή τα διάφορα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πρόθεση του Στεφάν Λανουά να ορίσει Έλληνες διαιτητής στο ερχόμενο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, πήρε η Ένωση.

Με διαρροή τους οι «κιτρινόμαυροι» καθιστούν επιβεβλημένη την παρουσία ξένων διαιτητών σε όλα τα ματς της διοργάνωσης, λέγοντας πως το έχουν ξεκαθαρίσει και το έχουν επαναλάβει προς την ΕΠΟ.

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί πρόθεσης του προέδρου της ΚΕΔ να ορίσει Έλληνες διαιτητές στις αναμετρήσεις μας με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας, σας ενημερώνουμε πως η ΠΑΕ ΑΕΚ από την αρχή έχει ξεκαθαρίσει και το επανέλαβε προς την ΕΠΟ και μετά την πρόκρισή μας στα προημιτελικά, ότι θεωρεί επιβεβλημένη την παρουσία ξένων διαιτητών, elite ή Α' Κατηγορίας, σε όλα τα ματς του Κυπέλλου», αναφέρουν χαρακτηριστικά από την ΑΕΚ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.