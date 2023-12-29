Λογαριασμός
Έκλεισε Λημνιό ο Παναθηναϊκός - Συμφωνία για συμβόλαιο 3,5 χρόνων με τον διεθνή παίκτη

Σε συμφωνία με τον Δημήτρη Λημνιό έχει έρθει ο Παναθηναϊκός για την απόκτησή του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου

Δημήτρης Λημνιός

Την πρώτη του κίνηση για την τόνωση του ελληνικού στοιχείου έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Δημήτρη Λημνιό για τα επόμενα τριάμιση χρόνια όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα dikisports.blogspot.gr.

Ο Νίκος Αθανασίου, λίγο αργότερα στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ανέφερε ότι επιβεβαιώονται οι πληροφορίες αυτές και ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ θα είναι η πρώτη κίνηση του τριφυλλιού για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Πηγή: sport-fm.gr

