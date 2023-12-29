Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Δημήτρης Λημνιός.

Λίγη ώρα μετά το ρεπορτάζ που ήθελε του dikisports.com και την επιβεβαίωση του Νίκου Αθανασίου στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονπου Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι για επόμενα 3,5 χρόνια.

Αυτή είναι η πρώτη προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στο «παζάρι» του Ιανουαρίου, με τους «πράσινους» να τονώνουν το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Κολωνίας, της Τβέντε, του Ατρομήτου και του ΠΑΟΚ.

Να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Λημνιός θα φτάσει στην Ελλάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας προκειμένου να ενσωματωθεί στην ομάδα και να ξεκινήσει προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Φατίχ Τερίμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την Κολωνία για τη μεταγραφή του Δημήτρη Λημνιού. Ο 25χρονος Έλληνας διεθνής εξτρέμ θα ενταχθεί στην ομάδα μας απ’ την 1η Ιανουαρίου 2024 και το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια 3,5 ετών. Έρχεται στον Παναθηναϊκό για να ενισχύσει ενεργά το ελληνικό στοιχείο της ομάδας αλλά και για να δυναμώσει ποιοτικά το ρόστερ του Τριφυλλιού.

Ο Δημήτρης Λημνιός γεννήθηκε στον Βόλο στις 27 Μαΐου 1998 και άρχισε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Νίκης Βόλου. Το αστέρι του δεν άργησε να λάμψει και το 2012, σε ηλικία μόλις 14 ετών, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του τον οδήγησαν στον Ατρόμητο.

Αρχικά εντάχθηκε στις ακαδημίες της ομάδας του Περιστερίου αλλά έναν χρόνο αργότερα έγινε μέλος της πρώτης ομάδας. Γρήγορα ήρθε και το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία. Στις 25 Οκτωβρίου 2014, στα 16 του χρόνια, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη Super League σε ένα παιχνίδι με τον Εργοτέλη. Στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν πραγματοποίησε και την πρώτη ευρωπαϊκή του εμφάνιση απέναντι στην ΑΙΚ Στοκχόλμης σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Europa League.

Τη σεζόν 2016-17 υπήρξε βασικό στέλεχος του Ατρομήτου καταγράφοντας 32 συμμετοχές. Στις 6 Απριλίου 2017 σκόραρε για πρώτη φορά στη Super League σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΛ. Η παρουσία του στο γήπεδο καθόλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν εντυπωσιακή προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων εντός και εκτός συνόρων.

Τελικά, το καλοκαίρι του 2017 πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία για μια τριετία. Υπήρξε σημαντικό στέλεχος του Δικεφάλου του Βορρά στην κατάκτηση του νταμπλ το 2019 και στο Κύπελλο του 2018 μετρώντας συνολικά 112 συμμετοχές, 10 γκολ και 14 ασίστ.

Πολλοί σύλλογοι απ’ το εξωτερικό ενδιαφέρθηκαν για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους και τελικά τον κέρδισε η Κολωνία αντί 3,3 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2020. Κατά την πρώτη του σεζόν στην Bundesliga πραγματοποίησε 12 συμμετοχές, ενώ το καλοκαίρι του 2021 παραχωρήθηκε με δανεισμό στην ολλανδική Τβέντε, όπου διέπρεψε.

Με 33 συμμετοχές, οχτώ γκολ και δύο ασίστ ήταν ένας απ’ τους πολυτιμότερους της ομάδας του, ενώ βρέθηκε μεταξύ και των κορυφαίων του ολλανδικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, σε μια απ’ τις καλύτερες και πιο παραγωγικές περιόδους της καριέρας του, στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος. Στις 9 Ιουνίου 2022, στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης για το Nations League μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Κύπρου (όπου μάλιστα είχε σκοράρει), τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο.

Δούλεψε σκληρά, αποθεραπεύτηκε πλήρως και επανήλθε ξανά σε αγωνιστική δράση τον Φεβρουάριο του 2023. Αρχικά πήρε αγώνες με τη δεύτερη ομάδα της Κολωνίας, ενώ αγωνίστηκε δύο φορές μέχρι το τέλος της σεζόν και στην Bundesliga με την πρώτη ομάδα. Παράλληλα, επανεμφανίστηκε και στην Εθνική Ελλάδας καθώς φόρεσε το εθνόσημο τον Μάρτιο του 2023 σε φιλική αναμέτρηση με τη Λιθουανία.

Ο Λημνιός, όντας ένα απ’ τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο την τελευταία δεκαετία, πέρασε με επιτυχία απ’ όλες τις βαθμίδες των εθνικών ομάδων, φτάνοντας μέχρι και την εθνική ανδρών, με την οποία έχει καταγράψει 25 συμμετοχές και τρία γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.