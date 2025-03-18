Εντολή Κικίλια για έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία όλων των λιμανιών της χώρας

Εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων και την άμεση διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρόνο, εξέδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας για όλους τους τομείς των επιβατηγών δρομολογιακών, επιβατηγών-οχηματαγωγών δρομολογιακών πλοίων όλων των τύπων και των ημερόπλοιων.

Σε σχετικές εγκυκλίους που ήδη έχουν αποσταλεί, οι επιθεωρητές καλούνται να προχωρήσουν στον έγκαιρο προγραμματισμό των επιθεωρήσεων με αφετηρία όλα τα λιμάνια της χώρας και με προτεραιότητα σε πλοία:

Που δραστηριοποιούνται σε προορισμούς με αναμενόμενη αυξημένη επιβατική κίνηση

Πλοία άνω των 20 ετών

Πλοία με υλικό κατασκευής το ξύλο

Πλοία μεταφορικής ικανότητας άνω των 50 επιβατών

Ταυτόχρονα οι επιθεωρητές θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η διενέργεια ελέγχων των πλοίων να μη διαταράξει το πρόγραμμα εκτέλεσης των δρομολογίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.