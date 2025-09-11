Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο χρηματοδότησης της ακτοπλοϊκής γραμμής «Αλεξανδρούπολη-Σίγρι Λέσβου-Μεστά Χίου» με υποχρέωση προσέγγισης στον Πειραιά, συνολικής δημόσιας δαπάνης 12,5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται μια νέα γραμμή που ήταν στο νέο διαγωνισμό για την κάλυψη των άγονων γραμμών.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση και αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας του Έβρου, που επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές, μειώνοντας το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει την εκτέλεση ενός εβδομαδιαίου δρομολογίου για τρία χρόνια από φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, με δωρεάν μεταφορά φορτίων επιχειρήσεων του Έβρου και δέσμευση 2.000 τμ ανά δρομολόγιο για τα δωρεάν φορτία, έως 12 ώρες πριν τον απόπλου (περίπου 70 φορτηγά). Η πράξη είχε ήδη ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ναυτιλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

