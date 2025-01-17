Έξι ρωσικά δεξαμενόπλοια που κατασκευάζονται στα ναυπηγεία Zvezda (Ζβεζντά) συμπεριλήφθηκαν στις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον επιβάλλει κυρώσεις σε δεξαμενόπλοια πριν καν αποπλεύσουν πόσο μάλλον πριν μεταφέρουν φορτίο.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου και αύξηση του κόστους των ναύλων με δεξαμενόπλοια, καθώς η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν έλαβε μέτρα για να βλάψει τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας και να εμποδίσει τις προσπάθειες της Μόσχας να κατασκευάσει τον δικό της στόλο.

Το πρακτορείο Reuters σε μια επισκόπηση των μέτρων που έκανε, διαπίστωσε ότι τα έξι δεξαμενόπλοια που κατασκευάζονται στα ναυπηγεία Zvezda ήταν μεταξύ των 183 πλοίων που συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο των κυρώσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Nursultan Nazarbayev, το Alexander Beggrov, το Alexey Bogolyubov και τρία που δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί και αναφέρονται με τους κωδικούς ως Zvezda 131080, Zvezda 131060 και Zvezda 131040.

Η ρωσική ναυτιλιακή εταιρεία Sovcomflot είναι ο αγοραστής των δεξαμενοπλοίων Alexander Beggrov και Alexey Bogolyubov σύμφωνα με το κείμενο που αναφέρεται στις κυρώσεις, ενώ ο ναυτιλιακός βραχίονας της πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft, η εταιρεία Rosneftflot είναι ο αγοραστής των άλλων τεσσάρων δεξαμενοπλοίων. Και οι δύο ναυτιλιακές εταιρείες είναι υπό το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων.

Η Rosneft και ο εκπρόσωποι των ναυπηγείων δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν το θέμα. Το υπουργείο Μεταφορών και η Sovcomflot αρνήθηκαν επίσης να σχολιάσουν το θέμα. Η Διεύθυνση του γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα να σχολιάσουν το ζήτημα.

Οι κυρώσεις στοχεύουν τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να αποφύγει το ανώτατο όριο τιμών που επιβλήθηκε από τις χώρες της G7 στα τέλη του 2022, το οποίο απαγορεύει την ασφάλιση και τη ναύλωση από δυτικούς παρόχους για το ρωσικό πετρέλαιο που πωλείται με τιμή άνω των 60 δολαρίων ανά βαρέλι.

Η υπαγωγή των πλοίων που εξακολουθούν να κατασκευάζονται στο πλαίσιο των κυρώσεων θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολο για τη Ρωσία να δικαιολογήσει το κόστος ολοκλήρωσής τους, δήλωσε πηγή του πετρελαϊκού κλάδου που εμπλέκεται στο ρωσικό εμπόριο πετρελαίου.

Η Ρωσία πρόκειται να αντιμετωπίσει έλλειψη δεξαμενόπλοιων για τις εξαγωγές πετρελαίου της μετά τις κυρώσεις, καθώς πάνω από το 60% των πετρελαιοφόρων που έχουν καταγραφεί έχουν εισέλθει σε ρωσικά λιμάνια τους τελευταίους δύο μήνες, έδειξε έρευνα του Reuters που βασίστηκε σε ναυτιλιακά στοιχεία.

Η έλλειψη πλοίων για το ρωσικό πετρέλαιο έχει ήδη οδηγήσει σε απότομη αύξηση των ναύλων παγκοσμίως.

Τα ναυπηγεία Zvezda, τα οποία ιδρύθηκαν το 2015, είναι ένα από τα κορυφαία ρωσικά ναυπηγεία και το μοναδικό στη χώρα που είναι σε θέση να κατασκευάζει πλοία μεγάλης χωρητικότητας για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το ίδιο το ναυπηγείο υπέστη επίσης τις κυρώσεις των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

