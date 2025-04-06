Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και μεταφοράς οχημάτων θα είναι, πιθανόν, μακροπρόθεσμα οι μεγαλύτεροι χαμένοι από τους δασμούς που ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ, επηρεάζοντας περίπου 60 χώρες και που αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση των εισαγωγών στις ΗΠΑ λόγω χαμηλής ζήτησης.

Σύμφωνα με αναλυτές, η αγορά εμπορευματοκιβωτίων δεν θα αντιδράσει άμεσα στις ανακοινώσεις δασμών, καθώς οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες θα χρειαστούν χρόνο για να προσαρμόσουν τα πλοία στις αλυσίδες εφοδιασμού, να αναδρομολογήσουν τις αποστολές ή να αλλάξουν στρατηγικές προσαρμόζοντας τη χωρητικότητα.

Κάτι που υποστηρίζει και η εταιρεία ερευνών και αναλύσεων Xeneta η οποία δεν αναμένει εκτίναξη του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών προς το παρόν.

Ο Peter Sand, επικεφαλής αναλυτής της Xeneta - της πλατφόρμας πληροφοριών για τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές - δήλωσε ότι "πολλοί αμερικανοί φορτωτές βρίσκονται ακριβώς στο σημείο να συμφωνήσουν νέες μακροπρόθεσμες συμβάσεις θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων που θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαΐου, οπότε αυτό τους φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση για το από πού θα εισάγουν εμπορεύματα τους επόμενους 12 μήνες και ποιον μεταφορέα θα πρέπει να επιλέξουν".

Δεν αναμένουμε σημαντικές ανοδικές πιέσεις στις τιμές των θαλάσσιων ναύλων εμπορευματοκιβωτίων υποστήριξε ο ίδιος προσθέτοντας ότι οι μεταφορείς προώθησαν επιτόπιες αυξήσεις των ναύλων από την 'Απω Ανατολή προς τις ΗΠΑ την 1η Απριλίου, αλλά αυτές είναι απίθανο να διατηρηθούν, καθώς προέρχονται από τη σταθερή πτώση της αγοράς από την 1η Ιανουαρίου και την υποτονική ζήτηση τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.

Η μείωση της ζήτησης τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο οφείλεται εν μέρει στον αυξημένο όγκο τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια της αυξημένης ζήτησης πριν από τη Σεληνιακή Πρωτοχρονιά, αλλά και επειδή οι φορτωτές χαλαρώνουν από το frontloading (πρακτική επιτάχυνσης των αποστολών για να προλάβουν μια αναμενόμενη διαταραχή από δασμούς)

Τόνισε ότι «μόλις η κατάσταση με τα τιμολόγια γίνει σαφέστερη και οι φορτωτές αρχίσουν να διαφοροποιούν τις αλυσίδες εφοδιασμού σε διάφορες περιοχές, είναι πιθανό να δούμε διαταραχή μέσω θαλάσσης και ανοδικές πιέσεις στις τιμές των ναύλων, αλλά αυτό μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά».

Οι μέσες τιμές spot ναύλωσης των containers ship από την 'Απω Ανατολή αυξήθηκαν κατά 8% προς την ανατολική ακτή των ΗΠΑ και κατά 15% προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ την 1η Απριλίου, ωστόσο έχουν μειωθεί κατά 43% και 49% από την 1η Ιανουαρίου αντίστοιχα.

Ναύλοι εμπορευματοκιβωτίων

Την ίδια ώρα η εμπορική λωρίδα του Ειρηνικού βλέπει από εβδομάδα σε εβδομάδα μια μεταβλητότητα στις τιμές της spot ναυλαγοράς εμπορευματοκιβωτίων λόγω των πρόσφατων ακυρώσεων πλόων και της επιβολής δασμών, που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον δείκτη εμπορευματοκιβωτίων της Drewry, οι ναύλοι από τη Σαγκάη προς το Λος 'Αντζελες αυξήθηκαν κατά 10% ή 239 δολάρια σε 2.726 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών και οι ναύλοι από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη κατά 8% ή 272 δολάρια σε 3.894 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών.

Αντίθετα, οι τιμές spot από το Ρότερνταμ προς τη Σαγκάη μειώθηκαν κατά 7% ή 34 δολάρια σε 466 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft και εκείνες από τη Σαγκάη προς τη Γένοβα μειώθηκαν κατά 4% ή 140 δολάρια σε 3.031 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft.

Οι τιμές από τη Σαγκάη προς το Ρότερνταμ μειώθηκαν κατά 3% ή 66 δολάρια σε 2.304 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft, ενώ οι τιμές από τη Νέα Υόρκη προς το Ρότερνταμ και από το Ρότερνταμ προς τη Νέα Υόρκη μειώθηκαν κατά 2% σε 831 δολάρια και 2.124 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft, αντίστοιχα. Οι τιμές από το Λος 'Αντζελες προς τη Σαγκάη μειώθηκαν κατά 1% ή 4 δολάρια σε 705 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft.

Ο παγκόσμιος δείκτης εμπορευματοκιβωτίων της Drewry αυξήθηκε κατά 2% στα 2.208 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών αυτή την εβδομάδα, 79% κάτω από το προηγούμενο ανώτατο όριο της πανδημίας των 10.377 δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ωστόσο, ο δείκτης ήταν κατά 55% υψηλότερος από τον μέσο όρο των 1.420 δολαρίων το 2019 (πριν από την πανδημία).

Οι αμερικανικοί δασμοί εισαγωγής αυτοκινήτων επιτείνουν τα προβλήματα των θαλάσσιων μεταφορέων οχημάτων-

Η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την εφαρμογή δασμών 25% σε όλα τα αυτοκίνητα ξένης κατασκευής, κάτι που αναμένεται να προσθέσει μεγαλύτερη πίεση στις τιμές των θαλάσσιων μεταφορέων αυτοκινήτων, οι οποίες τους τελευταίους μήνες προέρχονται από πολυετή υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι δασμοί 25% θα ισχύσουν και για τα εισαγόμενα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, με ισχύ το νωρίτερο από τον Μάιο, γεγονός που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στις αγορές εμπορευματοκιβωτίων.

Σύμφωνα με το Ρόιτερ, οι συνολικές εισαγωγές οχημάτων και εξαρτημάτων των ΗΠΑ, χωρίς την αξία των ηλεκτρονικών υπολογιστών αυτοκινήτων, ήταν 459,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η προαναγγελία των συγκεκριμένων δασμών στα οχήματα οδήγησε από το Φεβρουάριο σε αύξηση 22% σε ετήσια βάση στις αποστολές οχημάτων από την Ε.Ε. προς τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, ενώ εκείνες από την Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 14%. Επίσης οι αποστολές από τη Νότια Κορέα προς τη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 15%.

Σύμφωνα με το Ρόιτερ, ο Stian Omli, αντιπρόεδρος της Esgian, μιας πλατφόρμας παρακολούθησης των μεταφορέων αυτοκινήτων, δήλωσε ότι υπάρχει μια «αξιοσημείωτη αύξηση» των πλοίων που κατευθύνονται από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ.

Συνολικά 33 λεγόμενα roll on, roll off πλοία - σχεδιασμένα για τροχήλατο φορτίο και μεταφέροντας κυρίως καινούργια αυτοκίνητα - έφυγαν από την Ευρώπη για τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, όπως επισημαίνει η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Esgian, η οποία παρακολουθεί τις ναυτιλιακές διαδρομές και τα λιμάνια παγκοσμίως.

Πάντως οι διαμάχες για τους δασμούς έρχονται καθώς η ποντοπόρος ναυτιλία αντιμετωπίζει μεγαλύτερο δυνητικό κίνδυνο από ένα ξεχωριστό σχέδιο του Τραμπ να επιβάλει υψηλά τέλη προσέγγισης στα λιμάνια των ΗΠΑ σε πλοία που ναυπηγούνται στην Κίνα.

Οι πολέμιοι αυτής της πρότασης λένε ότι θα μπορούσε να αποδεκατίσει τους εγχώριους εξαγωγείς γεωργίας και ενέργειας που ο Τραμπ υποσχέθηκε να υποστηρίξει.

Προειδοποιούν επίσης ότι θα μπορούσε να αναζωπυρώσει το χάος σε επίπεδο πανδημίας στα λιμάνια εκτός ΗΠΑ προτρέποντας τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων να αποφύγουν με αυτόν τον τρόπο τα αμερικανικά τέλη

