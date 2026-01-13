Το Ιράν απελευθέρωσε ελληνόκτητο τάνκερ μετά από δύο χρόνια

Το Ιράν απελευθέρωσε το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, το οποίο είχε κατασχέσει στον Κόλπο του Ομάν τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το δεξαμενόπλοιο πλέον πλέει ανοιχτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τεχεράνη.

Το δεξαμενόπλοιο St Nikolas είχε κατασχεθεί δύο χρόνια πριν σε αντίποινα, όπως είχε υποστηρίξει τότε το Ιράν, για την «κλοπή» ιρανικού πετρελαίου από τις ΗΠΑ. Οι διαχειριστές του πλοίου, η εταιρεία Empire Navigation Inc., ανακοίνωσαν ότι το πλοίο απελευθερώθηκε στις 9 Ιανουαρίου και έφθασε κοντά στο Ομάν μία ημέρα αργότερα.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα TankerTrackers.com Inc., η οποία παρακολουθεί την κίνηση πλοίων μέσω δορυφορικών εικόνων και άλλων εργαλείων, το δεξαμενόπλοιο εντοπίστηκε βόρεια του αγκυροβολίου Sohar, ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Η απελευθέρωση του πλοίου σημειώνεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις απειλές του για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν με αφορμή τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με ακτιβιστές, οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 2.000 ανθρώπων.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% σε κάθε χώρα που «συνεργάζεται εμπορικά» με την Τεχεράνη, λίγες ώρες αφότου είχε δηλώσει ότι το Ιράν προσέγγισε τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις.

Η Empire Navigation ανέφερε τέλος ότι το πλήρωμα του πλοίου είναι καλά στην υγεία του, ενώ το σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης έχει επανασυνδεθεί, αν και προς το παρόν παραμένει εκτός λειτουργίας.



