Το πρώτο διήμερο της 89ης ΔΕΘ έκλεισε με μία αθλητική και μία εκπαιδευτική - περιβαλλοντική δράση για το «Τζάμπολ Αγάπης», που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο αθλητισμού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), υπό την στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων του ΥΝΑΝΠ και την αιγίδα του ΥΝΑΝΠ, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Τα παιδιά του Τζάμπολ Αγάπης Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε αθλητική δράση στις 06/09/25 και στη συνέχεια, με τη συνοδεία αθλητών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., πραγματοποίησαν συμβολική πορεία για τον εορτασμό των 10 χρόνων του «Τζάμπολ Αγάπης» και των 3 ετών συνεργασίας με το ΥΝΑΝΠ και το Λ.ΣΕΛ.ΑΚΤ.. Στις 07/09/25, είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν με τις οικογένειές τους σε ενα Αντιρρυπαντικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., να δουν από κοντά τους τρόπους καθαρισμού της θαλάσσιας ρύπανσης, να συνομιλήσουν με το πλήρωμα, να συμμετάσχουν σε ελεγχόμενο καθαρισμό σκουπιδιών στην ακτή, να λάβουν μέρος σε κατασκευή με χαρτί από συλλογή απορριμμάτων καθώς και να παρακολουθήσουν παρουσίαση για τον κίνδυνο της μόλυνσης του περιβάλλοντος από μικροπλαστικά και τη σημασία της ανακύκλωσης.

Την δράση τίμησαν με την παρουσία τους η πολιτική ηγεσία του ΥΝΑΝΠ και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προσέφερε μπάλες μπάσκετ σε όλα τα παιδιά του «Τζάμπολ Αγάπης» Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

