Το ρόλο και τη συνεισφορά των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου στη ναυτιλία ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, στην ομιλία που απηύθυνε χθες, Δευτέρα, στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «Τα Bulk - Carriers των Ελλήνων», που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, υπό τη διοργάνωση της Isalos.net.

Ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε πως η έκθεση αναδεικνύει ένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια της ελληνικής ναυτιλίας, τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, τα οποία άνοιξαν το δρόμο για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της ναυτιλίας των Ελλήνων. «Η ελληνική ναυτιλία, με τη γνωστή διορατικότητα και τόλμη που τη διακρίνει, κατέκτησε ηγετική θέση σε αυτήν την κατηγορία, το μεγαλύτερο στόλο χύδην φορτηγών στον κόσμο. Έτσι, έχει γίνει πλέον κατανοητή η καταλυτική τους συνεισφορά στο παγκόσμιο εμπόριο και τη σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός εστίασε στην επιτακτική ανάγκη να κρατηθεί ανοιχτή η εφοδιαστική αλυσίδα με όλα τα είδη των πλοίων, υπογραμμίζοντας πως «ο ρόλος της πολιτικής είναι να συνεισφέρει με παρεμβάσεις είτε στο προσκήνιο, είτε παρασκηνιακά, έτσι ώστε να κρατηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα όπως πρέπει». Και συνέχισε: «Όλες οι κρίσιμες πρώτες ύλες, φτάνουν στα λιμάνια μας όπως και σε όλα τα λιμάνια του κόσμου, επειδή τα bulk carriers ταξιδεύουν».

Κλείνοντας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε ότι η έκθεση είναι μια υπενθύμιση της ευθύνης μας να διατηρήσουμε την πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας, επενδύοντας στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου. «Στόχος του υπουργείου μας είναι να διαμορφώσουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τη συνέχιση της ναυτιλιακής μας υπεροχής», κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης.



