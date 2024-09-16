Sounion: Σε ασφαλές σημείο ρυμουλκείται το ελληνόκτητο τάνκερ - Φωτογραφίες

Σε ασφαλές σημείο αγκυροβόλησης προς τα βόρεια της Ερυθράς Θάλασσας ρυμουλκείται με αργή ταχύτητα και ασφάλεια από το ελληνικό ναυαγοσωστικό «Aigaion Pelagos» το ελληνόκτητο τάνκερ «Sounion» της Delta tankers που μεταφέρει 150.000 τόνους πετρελαίου.

Η ρυμούλκηση ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου, αφού η ειδική ναυαγοσωστική ομάδα του «Aigaion Pelagos» που ανέβηκε στο δεξαμενόπλοιο κατάφερε να προσδέσει το τάνκερ στο ναυαγοσωστικό παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Update on the MV SOUNION salvage status



The salvage of the MV SOUNION is a complex operation and consists of various phases.



The tug boats have successfully connected to the vessel and the towing of the MV SOUNION to a safe location is in progress.



By providing protection to… pic.twitter.com/FX47QOsJLq — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 15, 2024

Το Sounion οποίο παρέμενε αγκυροβολημένο από τις 27 Αυγούστου με εστίες φωτιάς 72 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντάιντα της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά από επίθεση των Χούθι.

Το «Aigaion Pelagos» συνοδεύεται και από το ρυμουλκό διάσωσης «Panormitis», με δυνατότητες πυρόσβεσης και ανάκτησης πετρελαιοκηλίδων, αλλά και από τρία πολεμικά πλοία, εκ των οποίων το ένα είναι η φρεγάτα Ψαρά, αλλά και ειδική ένοπλη ομάδα.

Στόχος των ναυαγοσωστικών συνεργείων, μόλις αγκυροβολήσει το τάνκερ, είναι να υπάρξει επιχείρηση κατάσβεσης των εστιών φωτιάς στο κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου, οι οποίες προκλήθηκαν από την τοποθέτηση εκρηκτικών από ένοπλες ομάδες των Χούθι.

Το δεξαμενόπλοιο εξακολουθεί να καίγεται, ενώ το 25μελές πλήρωμά του (23 Φιλιππινέζοι και δύο Ρώσοι) μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από γαλλικό αντιτορπιλικό στο Τζιμπουτί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις μετρήσεις που πραγματοποιεί η ομάδα του ναυαγοσωστικού πλοίου επί του καταστρώματος του τάνκερ αναφέρει ότι η θερμοκρασία αγγίζει τους 400 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυτό που θα επιδιωχθεί το επόμενο διάστημα είναι η κατάσβεση των εστιών φωτιάς με αφρό και νερό και στη συνέχεια η στεγανοποίηση των τρυπών που προκάλεσαν τα εκρηκτικά των Χούθι.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί αδρανοποίηση στις δεξαμενές καυσίμων (Inert Gas System), ώστε το πετρέλαιο στη συνέχεια να μεταγγιστεί και να μεταφερθεί με ασφάλεια σε άλλο πλοίο. Όπως αναφέρουν στελέχη εταιρειών καυσίμων, για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά και να διατηρηθεί θα πρέπει οπωσδήποτε να συνυπάρχουν ταυτόχρονα οξυγόνο, καύσιμο, κατάλληλη θερμοκρασία και η αλυσιδωτή αντίδραση. Αν ένα από αυτά τα στοιχεία απομακρυνθεί ή μειωθεί η αναλογία του, τότε η πιθανότητα εκρήξεως και πυρκαγιάς μειώνεται μέσω της αδρανοποίησης.

Πηγή: skai.gr

