Nέα προσπάθεια διάσωσης του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Sounion» στην Ερυθρά Θάλασσα που παραμένει αγκυροβολημένο 72 ν.μ. δυτικά της Χοντάιντα της Υεμένης, θα επιχειρηθεί εντός της ημέρας από το ελληνικό ναυγοσωστικό πλοίο Aigaion Pelagos.

Το τάνκερ συνεχίζει να έχει στο κατάστρωμά του εστίες φωτιάς.

Όπως αναφέρει η ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES η διάσωση του ελληνόκτητου τάνκερ που μεταφέρει 150.000 τόνους πετρελαίου είναι απαραίτητη προκειμένου να αποτραπεί μια πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή.

Για να επιτευχθεί αυτό, συνεργάζονται διάφοροι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Το Aigaion Pelagos στο οποίο επιβαίνει ειδική ναυαγοσωστική ομάδα συνοδεύεται από τρεις φρεγάτες, ένα ρυμουλκό και ένα ακόμα πλοίο υποστήριξης.

Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Χούθι έχει δηλώσει ότι η απόφαση να επιτραπεί η απόσυρση του «Sounion» οφείλεται στην ανησυχία για οικολογική καταστροφή, ωστόσο η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για αρκετά πλοία που συνεχίζουν να δέχονται.

Το πλοίο Sounion δέχτηκε την πρώτη επίθεση από τους Χούθι την Τετάρτη 21 Αυγούστου, με το 25μελές πλήρωμά του (23 Φιλιππινέζοι και δύο Ρώσοι), να μεταφέρεται την επομένη από γαλλικό αντιτορπιλικό σε ασφαλές σημείο στο Τζιμπουτί. Στη συνέχεια ακολούθησαν επιθέσεις με την τοποθέτηση εκρηκτικών μικρής ισχύος στο κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου.

Πηγή: skai.gr

