Η επαρχία Φουτσιάν στην Ανατολική Κίνα ενεργοποίησε την πρώτη ναυτιλιακή γραμμή του «Πολικού Δρόμου του Μεταξιού» προς την Ευρώπη.

Ένα εμπορικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το Istanbul Bridge, το οποίο πλέει με σημαία Λιβερίας απέπλευσε από το λιμάνι της Φουτζόου, στην κινεζική επαρχία Φουτσιάν στις 21 Σεπτεμβρίου κι αναμένεται να φτάσει στην Ευρώπη έπειτα από 19 ημέρες μέσω του Αρκτικού Κύκλου.

Το νέο ναυτιλιακό δρομολόγιο θα διασυνδέσει μεγάλα κινεζικά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών του Τσινγκτάο, του Ντάλιαν, της Σανγκάης και του Νινγκμπό, με σημαντικά ευρωπαϊκά λιμάνια όπως, το λιμάνι Φέλιξστοου στη Βρετανία, το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία, το λιμάνι του Αμβούργου στη Γερμανία, αλλά και το λιμάνι του Γκντανσκ στην Πολωνία, σύμφωνα με τα τελωνεία στη Φουτζόου.

Το ναυτιλιακό αυτό δρομολόγιο προσφέρει στους εξαγωγείς της Φουτζιάν, αλλά και των γειτονικών επαρχιών ένα πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό δίαυλο για τη ναυτιλιακή μεταφορά αγαθών, όπως, υλικά κατασκευών, υφαντουργικά, αλλά και ηλεκτρομηχανολογικά προϊόντα στις ευρωπαϊκές αγορές.

