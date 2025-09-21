Οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο γιγάντωσαν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας

Οι δυτικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο που έχουν στόχο να αναγκάσουν τη Μόσχα να σταματήσει ή να επιβραδύνει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, σίγουρα αποτελούν πονοκέφαλο για το Κρεμλίνο, την ίδια στιγμή όμως έχουν τροφοδοτήσει μια παράλληλη, παράνομη ναυτιλιακή οικονομία με ανησυχητικές προεκτάσεις.

Τον πρώτο καιρό του πολέμου στην Ουκρανία, η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα επιδιώκοντας να «εκμηδενίσει» τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο. Σήμερα, και ενώ η Ευρώπη ετοιμάζεται να ανακοινώσει το 19ο πακέτο μέτρων, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: η Μόσχα βρήκε τον τρόπο να συνεχίσει να εισπράττει.

Με την ανάπτυξη ενός τεράστιου «σκιώδους στόλου» από γερασμένα δεξαμενόπλοια με ασαφές καθεστώς ιδιοκτησίας, η Ρωσία καταφέρνει να παρακάμπτει το πλαφόν τιμών και τις απαγορεύσεις εισαγωγών, μεταφέροντας «αθόρυβα» πετρέλαιο σε αγορές εκτός Δύσης.

Το τίμημα

Η γιγάντωση αυτού του στόλου έχει πλέον σοβαρές και ενδεχομένως μακροχρόνιες συνέπειες για τη διεθνή ναυτιλία. Τα σαραβαλιασμένα πλοία αποτελούν απειλή για το περιβάλλον, ενώ η άνθηση της παράνομης ναυτιλιακής αγοράς γεννά ανησυχίες ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του πολέμου.

«Πολλοί θέλουν να ακολουθούν τον εύκολο δρόμο — να επιβάλλουν κυρώσεις. Όμως στην πράξη δημιουργήσαμε μεγαλύτερο πρόβλημα», σχολιάζει ο Ίαν Ράλμπι, ειδικός στη ναυτική ασφάλεια και ιδρυτής της I.R. Consilium. «Οι κυρώσεις δεν τους βγάζουν εκτός αγοράς. Τους βγάζουν εκτός νόμιμης αγοράς».

Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Market Intelligence, ο «στόλος-φάντασμα» της Ρωσίας αντιπροσωπεύει πλέον το 17% των ενεργών δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Στις αρχές του έτους αριθμούσε 940 πλοία, αριθμός αυξημένος κατά 45% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Αν και πλοία με αμφιλεγόμενη ιδιοκτησία ή πρακτικές υπήρχαν και πριν από τη ρωσική εισβολή του 2022, το φαινόμενο πήρε εκρηκτικές διαστάσεις μετά την έναρξη του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.