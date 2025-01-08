Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο επιβατικό πλοίο. Πρόκειται για το μικρό, πρώην ιαπωνικό επιβατικό/οχηματαγωγό Yabusa που προσβλέπει σε ένα νέο ταξίδι "ζωής" στα ελληνικά ύδατα. Το πρωί της Τρίτης το πλοίο εντοπίστηκε από την TradeWinds να φτάνει στις εγκαταστάσεις του ανατολικού αγκυροβολίου της Σιγκαπούρης προκειμένου να προετοιμαστεί για τον ταξίδι του προς τον Πειραιά.

Μετά από 24 χρόνια δρομολογίων στον Πορθμό Τσουγκάρου, μεταξύ των νησιών Χονσού και Χοκκάιντο, το ναυπηγηθέν το 2000 Yabusa αναμένεται να ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Σιγκαπούρη προς τον Πειραιά μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, προκειμένου να αποφύγει τυχόν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι της Υεμένης. Το ταξίδι του έτσι αναμένεται να διαρκέσει σχεδόν δύο μήνες, αντί των συνήθως τεσσάρων ωρών που διαρκεί ο διάπλους του Πορθμού Τσουγκάρου.

Το Yabusa πριν πωληθεί σε εταιρεία ελληνικών συμφερόντων στα μέσα του 2024, ανήκε στην ιαπωνική εταιρεία Seikan Ferry και έφερε το όνομα Habayusa No.3. Λειτουργούσε ως επιβατικό/ οχηματαγωγό πλοίο και μπορούσε να μεταφέρει συνολικά 26 ρυμουλκούμενα οχήματα και 47 επιβάτες, κυρίως οδηγούς φορτηγών.

Στα χαρτιά, το Yabusa ανήκει στην εταιρεία Sunquest Oceanic, με έδρα στα Νησιά Μάρσαλ και φέρει σημαία Παναμά.

Σύμφωνα με πηγές του ακτοπλοϊκού κλάδου στην Ελλάδα, αγοραστής του πλοίου είναι η εταιρεία Saronic Ferries, μια κοινοπραξία που λειτουργεί έναν στόλο συνολικά πέντε επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Όταν αναλάβει "υπηρεσία" στα ελληνικά ύδατα, η εικόνα του Yabusa θα έχει αλλάξει τελείως. Τους τελευταίους τρεις μήνες του 2024 υπέστη ολική ανακατασκευή σε ένα ναυπηγείο κοντά στη Σαγκάη, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα επιβατών, ενώ τις τελευταίες πινελιές θα βάλουν ελληνικά ναυπηγεία, που έχουν αναλάβει την προσθήκη του απαραίτητου εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Η Saronic Ferries ανακοίνωσε το 2022 ότι σχεδίαζε να θέσει σε λειτουργία το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό πλοίο ropax στην Ελλάδα στο πλαίσιο του στόχου της να διαθέτει έναν πλήρως πράσινο στόλο έως το 2040. Ο δεδηλωμένος στόχος της εταιρείας τότε ήταν το πρώτο πλοίο να τεθεί σε λειτουργία μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Οι στόχοι της εταιρείας ωστόσο θεωρήθηκαν από πολλούς φιλόδοξοι δεδομένων των γραφειοκρατικών και οικονομικών εμποδίων που αντιμετωπίζει συνήθως ένα τέτοιο πρότζεκτ στην Ελλάδα.

Παρότι έκτοτε η Saronic Ferries δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον εξηλεκτρισμό των πλοίων της, είναι δεδομένο ότι πρέπει να ανανεώσει τον γηρασμένο στόλο της, που περιλαμβάνει πλοία ναυπηγηθέντα τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Έτσι, ιαπωνικά πλοία όπως το Yabusa, που μπορούν να αποκτηθούν και να ανανεωθούν με σχετικά προσιτό κόστος μπορούν να αποτελέσουν μια ενδιάμεση λύση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.