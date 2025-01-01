“Blue Star Delos”, το πρώτο πλοίο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά το 2025

Το πρώτο πλοίο της χρονιάς που κατέπλευσε στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, ήταν το "Blue Star Delos".

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού αντιναύαρχο Γιώργο Αλεξανδράκη υποδέχθηκε το πλήρωμα του πλοίου ενώ επισκέφθηκαν επίσης το πρώτο λιμενικό τμήμα του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά.

Ο κ. Γκίκας επισκέφθηκε ακόμη το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπου μίλησε με ναυτικούς στα ποντοπόρα πλοία "ΝΕΠΤΟΥΝ ΗΘΟΣ ","ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΤΡΑ" & "Intuition".

«Υγεία και δύναμη στους Έλληνες ναυτικούς όπου γης, καθώς και στα αγαπημένα τους πρόσωπα και στις οικογένειές τους» τόνισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και αναφερόμενος στα στελέχη του λιμενικού σώματος είπε ότι «πάντα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος« και πρόσθεσε ότι το έργο που επιτελούν «τυγχάνει της αναγνώρισης και της ευγνωμοσύνης όλης της ελληνικής κοινωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

