Σε κόμβους κρουαζιέρας επιδιώκει να μετατρέψει το ΤΑΙΠΕΔ τα λιμάνια Πάτρας, Κατάκολου και Καβάλας

Στην έναρξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπτυξη δραστηριότητας κρουαζιέρας σε τρία σημαντικά λιμάνια της χώρας, προχώρησε το Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου(ΤΑΙΠΕΔ), σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών και να αναβαθμιστούν σε ελκυστικό τουριστικό προορισμό.

Το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού αφορά το δικαίωμα χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη κρουαζιέρας στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ ΑΕ) αλλά και του λιμανιού του Κατάκολου με ελάχιστη διάρκεια τα 30 έτη.

Το δεύτερο τμήμα αφορά την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη κρουαζιέρας σε τμήμα του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος», εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ Α.Ε.), με ελάχιστη διάρκεια τα 30 έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο για το ένα ή και για τα δύο τμήματα του διαγωνισμού.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να διαχωρίσει στη Β' Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας τα φυσικά αντικείμενα του Τμήματος 1 και να αναθέσει σε διαφορετικούς προτιμητέους επενδυτές τη σύμβαση παραχώρησης λιμένα Κατάκολου και τη σύμβαση υπο-παραχώρησης κρουαζιέρας λιμένα Πάτρας.

Σύμφωνα με πάντως με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ στους σχεδιασμούς είναι να μπορέσουν τα λιμάνια του Κατάκολου και της Πάτρας να λειτουργήσουν συμπληρωματικά το ένα με το άλλο στον κλάδο της κρουαζιέρας χωρίς ανταγωνιστικό χαρακτήρα αφού και οι δύο λιμένες έχουν θαλάσσια πρόσβαση στο Ιόνιο.

Η ελκυστικότητα των περιοχών

Στελέχη της λιμενικής αγοράς, αναφέρουν ότι η απόσταση των δύο λιμένων Πάτρας και Κατάκολου, που χαρακτηρίζονται διεθνούς ενδιαφέροντος, αναμένεται να μειωθεί κατά πολύ μετά και την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πάτρα-Πύργος.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να επισκεφθούν με ασφάλεια και χωρίς καθυστέρηση τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, να περιηγηθούν παράλληλα στην εμπορική αγορά της Πάτρας, αλλά και να κατευθυνθούν οδικώς αν το επιθυμούν για εκδρομή και στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να υπάρξει μια συνδυασμένη αξιοποίηση από έναν επενδυτή.

Επίσης, το λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» βρίσκεται επίσης πολύ κοντά (17 χλμ) στον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, ένα από τα σημαντικότερα σύνολα μνημείων όλης της Μακεδονίας.

Το σημείο μπορεί να συνδυαστεί με αφίξεις κρουαζιεροπλοίων και από άλλα λιμάνια της βόρειας Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας που ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (Α' Φάση - Προεπιλογή & Β' Φάση - Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο για το ένα ή και για τα δύο τμήματα του διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί η 28η Φεβρουαρίου 2025.

Τουριστικές ροές

Η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας κρουαζιέρας σε υφιστάμενους και νέους προορισμούς είναι σύμφωνη με την πολιτική για τον εξορθολογισμό των τουριστικών ροών σε δημοφιλείς λιμένες κρουαζιέρας και την αντιμετώπιση φαινομένων υπερσυγκέντρωσης.

Το λιμάνι του Κατάκολου κατατάχθηκε μεταξύ των 10 λιμένων κρουαζιέρας με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση το 2023, κυρίως λόγω της εγγύτητάς του με την Αρχαία Ολυμπία, με 206

κρουαζιερόπλοια και 390.153 επιβάτες. Έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί έως τρία (3) κρουαζιερόπλοια με μήκος άνω των 350 μέτρων.

Το λιμάνι της Πάτρας κατατάσσεται ως λιμάνι διεθνούς σημασίας και αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Ο παλιός λιμένας Πάτρας έχει χερσαία ζώνη έκτασης106.474 τ.μ. και στο υφιστάμενο masterplan προβλέπεται μία θέση ελλιμενισμού αποκλειστικά για κρουαζιερόπλοια.

Το 2023 13 κρουαζιερόπλοια κατέπλευσαν στο λιμάνι της Πάτρας με 800 επιβάτες.

Ο κεντρικός λιμένας Καβάλας «Απόστολος Παύλος» διαθέτει δύο θέσεις ελλιμενισμού για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων με μήκος άνω των 200 μέτρων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, η επιβατική κίνηση στον τομέα της κρουαζιέρας ανήλθε το 2023 σε 21.052 (36 κρουαζιερόπλοια), κατατάσσοντας το λιμάνι της Καβάλας μέσα στα 20 λιμάνια κρουαζιέρας με τη μεγαλύτερη κίνηση το περασμένο έτος.

.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.