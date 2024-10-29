Νέα αποδέσμευση ποσού ύψους 14.642.070 ευρώ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο αποφασίστηκε από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές που προωθούνται άμεσα, αφορούν αιτήσεις επιχειρήσεων για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο τακτικός έλεγχος του Α’ εξαμήνου του 2022 και του Β’ εξαμήνου του 2022, για αιτήσεις συνολικού ύψους έως 2.000 € αιτούμενου ΑΝΗΚΟ (Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους).

Στον παρακάτω Πίνακα φαίνεται η περιφερειακή κατανομή πληρωμών Οκτωβρίου 2024:

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την περίοδο 2019-2024, έχει διαθέσει συνολικά το ποσό των 265.132.348 € στην Δράση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, ενώ μέχρι στιγμής, για το έτος 2024, η ρευστότητα για την κάλυψη δαπανών της Δράσης ανέρχεται σε 40.505.334 € καλύπτοντας υποχρεώσεις που αφορούν:

⁠Στην πλήρη εξόφληση των ωφελούμενων πολιτών και επιχειρήσεων, στο σκέλος των καυσίμων, για τα 60 νησιά που μετέχουν στην εφαρμογή έως και το τέλος Δεκεμβρίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι η εξόφληση 3.277 επιχειρήσεων στο σκέλος του Μεταφορικού Ισοδυνάμου καυσίμων στα νησιά εφαρμογής, ολοκληρώθηκε εντός του Οκτωβρίου 2024 με συνολικό Π/Υ 1.425.735 €.

⁠Εισιτήρια επιβατών που κάλυψαν μετακινήσεις στο χρονικό διάστημα 1/12/2022 – 1/6/2023, συνολικού Π/Υ 22.758.472 €.

⁠Εξόφληση ΑΝΗΚΟ καυσίμων για πολίτες για το διάστημα 1/5/2023 έως 31/12/2023, συνολικού Π/Υ 1.679.055 €.

⁠Εξόφληση 8.655 αιτήσεων επιχειρήσεων για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο έτους 2022, συνολικού Π/Υ 14.642.070 €.

Αναφορικά με τις αιτήσεις του Β΄ εξαμήνου του 2022, με εντολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, διενεργείται μέσω του ΕΦΕΠΑΕ, εκτεταμένος έκτακτος έλεγχος σε 2.190 επιχειρήσεις με αιτούμενο ΑΝΗΚΟ άνω των 2.000 €.

Για τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε μη ορθή υποβολή δικαιολογητικών, οι αιτήσεις απορρίφθηκαν αυτοδικαίως και η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα άσκησης αναδρομικού ελέγχου σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ανακρίβεια δηλώσεων στις αιτήσεις επιχειρήσεων.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δήλωσε:

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους της νησιωτικότητας και τα συναρμόδια Υπουργεία, προωθεί την υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση στοχευμένων παρεμβάσεων και προσαρμογής της υλοποίησής του, ώστε να είναι πάντα δίκαιο και αναλογικό.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι ένα ουσιαστικό μέτρο για την στήριξη των νησιωτών μας. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο που μελετάμε την βελτίωση του νομικού πλαισίου, ενώ παράλληλα διενεργούμε επιπλέον ελέγχους για να εξασφαλίσουμε ότι, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πηγαίνουν πράγματι στην ενίσχυση του νησιωτών μας και των νησιωτικών επιχειρήσεων που το έχουν ανάγκη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.