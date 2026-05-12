Κικίλιας στο Συνέδριο Mare MED III: Στρατηγικός ο ρόλος της Ελλάδας στη ναυτιλία

Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής και ναυτιλιακής πύλης της Ευρώπης αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία στην πορεία προς την πράσινη μετάβαση, ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας από το βήμα του Mare MED III Conference Athens 2026.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, επενδυτών και επιχειρηματικών παραγόντων από Ελλάδα και Ισραήλ.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον αναδυόμενο οικονομικό διάδρομο IMEC (India - Middle East - Europe Corridor), που έχει εξαγγελθεί από το 2023 χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «φυσική πύλη» του εγχειρήματος προς την Ευρώπη και υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα στηρίζει ενεργά το project σε συνεργασία με το Ισραήλ, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ελλάδα είναι φυσική πύλη για τον IMEC. Πρόκειται για μια μείζονα στρατηγική επένδυση τεράστιας σημασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι χώρες της περιοχής οφείλουν να συνεχίσουν να σχεδιάζουν με στρατηγικό ορίζοντα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στάθηκε και στη γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας και της θαλάσσιας οικονομίας, επισημαίνοντας ότι «η δύναμη βρίσκεται στη θάλασσα», καθώς το 80% έως 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης.

Όπως τόνισε, η ελληνική ναυτιλία, με περίπου 5.800 ελληνόκτητα πλοία, αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και της ενεργειακής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, εκφράζοντας προβληματισμό για το αυξανόμενο κόστος που συνεπάγονται οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι υπό συζήτηση διεθνείς συμφωνίες για τα ναυτιλιακά καύσιμα.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το LNG «αναγκαίο μεταβατικό καύσιμο» για τη ναυτιλία, προειδοποιώντας ότι η υπερβολικά γρήγορη επιβολή φορολογικών και περιβαλλοντικών βαρών χωρίς την ύπαρξη επαρκών εναλλακτικών καυσίμων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Όπως ανέφερε, σήμερα τα διαθέσιμα βιοκαύσιμα αντιστοιχούν μόλις στο 0,5% των ποσοτήτων που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες της παγκόσμιας ναυτιλίας και των μεταφορών, ενώ προειδοποίησε ότι η επιβολή υψηλών επιβαρύνσεων στους πλοιοκτήτες θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αυξήσεις στο κόστος μεταφορών, στην ενέργεια και τελικά στις τιμές των αγαθών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Θέλουμε έναν καλύτερο πλανήτη με χαμηλές και μηδενικές εκπομπές άνθρακα, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να προχωρήσει με όρους που δεν θα υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας και την κοινωνική συνοχή.

Ο Βασίλης Κικίλιας άφησε σαφείς αιχμές και για τη συζήτηση που βρίσκονταν πρόσφατα σε εξέλιξη στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) σχετικά με τη φορολόγηση των εκπομπών της ναυτιλίας, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια βίαιη και πρόωρη πράσινη μετάβαση χωρίς διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις καυσίμων.

«Πάμε να φορολογήσουμε τους πάντες με τη λογική "ρυπαίνεις, πληρώνεις", αλλά αν δεν δώσεις στη ναυτιλία πραγματικά διαθέσιμα καύσιμα και την ίδια στιγμή περιορίζεις ακόμη και το LNG ως μεταβατικό καύσιμο, τότε τι ακριβώς θα χρησιμοποιήσουν τα πλοία;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός εξάφρασε την ικανοποίησή του που επικράτησε η κοινή λογική στον ΙΜΟ και για την αναζήτηση ενός παγκόσμιου πλαισίου για τα καύσιμα καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε εκρηκτική αύξηση του κόστους μεταφορών, της ενέργειας και τελικά των τιμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις παγκοσμίως.

«Το κόστος θα περάσει στην πραγματική οικονομία. Και αυτό σημαίνει πληθωρισμό, ακριβότερη ενέργεια και ακριβότερα αγαθά για τις κοινωνίες μας», σημείωσε, τονίζοντας ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να βασίζεται στην «κοινή λογική» και στον ρεαλισμό.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ακόμη ότι η συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου αποκτά πλέον αυξημένη γεωστρατηγική σημασία, τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στη ναυτιλία, στους λιμένες και στις υποδομές, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε κομβική περιοχή για τις παγκόσμιες εμπορικές και ενεργειακές ροές.

Πηγή: skai.gr

