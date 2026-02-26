Με ισχυρό πολιτικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα άνοιξε τις εργασίες του το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting, αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο τουρισμό σε στρατηγικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας και σε πεδίο άμεσων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έστειλε σαφές μήνυμα πολιτικής βούλησης για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού yachting, χαρακτηρίζοντάς το «αιχμή του δόρατος του θαλάσσιου τουρισμού», με ουσιαστική συμβολή στην οικονομία, την απασχόληση και την αγορά εργασίας στον ναυτικό τομέα.

Αναφερόμενος στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, ο κ. Γκίκας υπογράμμισε τη σημασία του Ν. 4926/2022 για τη δραστηριοποίηση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και τις παρεμβάσεις για την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Όπως τόνισε, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων Αναψυχής και Τουριστικών Ημεροπλοίων είναι εγγεγραμμένα 6.608 ενεργά πλοία -2.292 μηχανοκίνητα και 4.316 ιστιοφόρα- στοιχεία που, όπως σημείωσε, «αποδεικνύουν τον δυναμισμό και την ανάπτυξη της αγοράς».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου, μέσω των εφαρμογών "e-ΝΕΠΑ" για την ηλεκτρονική σύσταση Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής, "e-Charter Permission" για την επαγγελματική δραστηριοποίηση πλοίων και "e-Charterparty" για την ψηφιοποίηση των ναυλοσυμφώνων, παρεμβάσεις που μειώνουν δραστικά τον διοικητικό χρόνο και το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο υφυπουργός ανακοίνωσε την υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης 30 νησιωτικών λιμένων, με συνολική χρηματοδότηση 260 εκατ. ευρώ -180 εκατ. από το ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027» και 80 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης- ενισχύοντας ουσιαστικά τις λιμενικές υποδομές και το περιβάλλον δραστηριοποίησης του yachting.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τον σχεδιασμό για τη δημιουργία κόμβου θαλάσσιου τουρισμού στα Ιόνια Νησιά και τη Βορειοδυτική Ελλάδα, με αιχμή τις μαρίνες Κεφαλονιάς και Λευκάδας, τη στρατηγική επένδυση στον Αστακό, τη μαρίνα Ηγουμενίτσας, τη μαρίνα Mega Yacht στην Κέρκυρα, καθώς και τις μαρίνες Ημερολιάς, Σπηλιάς και Μπενιτσών.

Όπως υπογράμμισε, οι παρεμβάσεις αυτές θα αλλάξουν την όψη του yachting στην περιοχή και θα ανακόψουν τη διαρροή θαλάσσιου τουρισμού προς ανταγωνίστριες χώρες.

Πυλώνας 6 δισ. ευρώ για την οικονομία - Στόχος η Ελλάδα να γίνει το νέο παγκόσμιο "Home Port"

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), σε μήνυμά του που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την έναρξη του συνεδρίου, ανέδειξε τη βαρύνουσα σημασία του θαλάσσιου τουρισμού, επισημαίνοντας ότι το yachting, με περισσότερα από 2.500 επαγγελματικά σκάφη, αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του κλάδου.

Η άμεση συνεισφορά του εκτιμάται σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική άμεση και έμμεση επίδραση φθάνει τα 5-6 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 2,5% του ΑΕΠ.

Τόνισε ότι η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως σε κίνηση σκαφών αναψυχής και τρίτη στη Μεσόγειο σε αριθμό superyachts άνω των 24 μέτρων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε τέλη ελλιμενισμού δημιουργεί επιπλέον 5 έως 10 ευρώ στην οικονομία μέσω καυσίμων, προμηθειών, συντήρησης, φορολογίας και μισθοδοσίας, ενώ για κάθε 100 θέσεις ελλιμενισμού δημιουργούνται 6 άμεσες και περίπου 100 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ υπογράμμισε εξάλλου ότι η παγκόσμια αγορά yachting ανέρχεται σε 33 δισ. ευρώ, η ευρωπαϊκή σε 17 δισ. ευρώ με προοπτική να αγγίξει τα 22 δισ. έως το 2030, καλώντας σε μια «αλλαγή πλεύσης» για τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, ταχύτερες αδειοδοτήσεις, κεντρικό συντονισμό και αναβάθμιση των μαρινών, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απασχόληση, με το yachting να προβάλλεται ως επαγγελματική διέξοδος με προοπτική για τους νέους, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αυξανόμενη γυναικεία παρουσία - 35% στα ναυτιλιακά γραφεία και 20% στα πληρώματα.

Το μήνυμα του Συνεδρίου ήταν σαφές: το yachting δεν αποτελεί μια περιθωριακή ή «ελιτίστικη» δραστηριότητα, αλλά έναν κλάδο υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σημαντικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στην εθνική οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

