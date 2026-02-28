Λεπτομερείς συστάσεις για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ έχει στείλει στα ελληνικά πλοία το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και βρίσκεται σε τακτική επαφή με τα υπό ελληνική σημαία πλοία.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «κατόπιν της έναρξης πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν που δύναται να επηρεάσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, των Στενών του Ορμούζ, του Κόλπου του Ομάν και της Βόρειας Αραβικής Θάλασσας, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επικοινώνησε με τις εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται εντός Περσικού Κόλπου και στενών Ορμούζ προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και να τους παράξει σχετικές οδηγίες.

Παράλληλα ενημερώθηκε η ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις και εστάλησαν λεπτομερείς συστάσεις για την ασφαλή ναυσιπλοΐα των ελληνικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και βρίσκεται σε τακτική επαφή με τα υπό ελληνική σημαία πλοία».



Πηγή: skai.gr

