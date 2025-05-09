Κικίλιας: Έργο 2,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του λιμένα Τήνου

Επίσημη επίσκεψη στην Τήνο πραγματοποίησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της οποίας ανακοίνωσε τη δημοπράτηση ενός έργου ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, για την αναβάθμιση πέντε κρίσιμων σημείων του κεντρικού λιμένα του νησιού.

Όπως δήλωσε από τη Σύρο, η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της φετινής τουριστικής και ακτοπλοϊκής περιόδου, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Κικίλιας συνοδευόταν από τον βουλευτή Κυκλάδων, Φίλιππο Φόρτωμα, τον γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, ανώτατα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου. Ο υπουργός επισκέφθηκε το Λιμεναρχείο Τήνου, όπου ενημερώθηκε από τον λιμενάρχη για τη λειτουργία της υπηρεσίας και αντάλλαξε απόψεις με το προσωπικό.

Στη συνέχεια, μετέβη προσκυνηματικά στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας Τήνου, όπου τελέστηκε δοξολογία, ενώ ακολούθησε σύσκεψη στο δημαρχείο Τήνου, παρουσία του δημάρχου και προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Παναγιώτη Κροντηρά, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πρόοδος της μελέτης για το master plan του λιμανιού, με τον Υπουργό να τονίζει ότι η τελική υποβολή της μελέτης θα πρέπει να γίνει έως τις 30 Αυγούστου. «Μέχρι τότε, παρακαλώ να έχουμε την πρότασή τους για τον νέο λιμένα, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για ένα έργο που ίσως αποτελέσει τη μεγαλύτερη λιμενική παρέμβαση στην Τήνο εδώ και 50 χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο μεταφορικό ισοδύναμο, ανακοινώνοντας την επιστροφή ποσού περίπου 800.000 ευρώ στους κατοίκους της Τήνου, επί συνόλου 1,3 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τις μετακινήσεις τους το 2024.

Επιπλέον, έκανε ειδική μνεία στα έργα αφαλάτωσης και διαχείρισης υδάτων, τα οποία όπως σημείωσε, αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα του υπουργείου για την αυτάρκεια των νησιών.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση του υπουργού στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Αφαλάτωσης στην Καρδιανή, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από τη γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

