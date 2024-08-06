Στην παραγγελία τεσσάρων φορτηγών πλοίων υγρού φορτίου 9.000 τόνων προχώρησε η κινέζικη COSCO Shipping Specialized Carriers, από τη Mawei Shipyard, θυγατρική εταιρεία της Fujian Shipbuilding.

Αυτά τα τέσσερα πλοία, σύμφωνα με τον Splash247, παραγγέλθηκαν μέσω της θυγατρικής της, COSCO Shipping Investment Development, που έχει έδρα στο Hong Kong και θα αξιοποιηθούν για τη μεταφορά ασφάλτου.

Το συνολικό ποσό της επένδυσης ανέρχεται στα 98 εκατ. δολάρια, ενώ η τιμή του κάθε πλοίου ξεχωριστά είναι 24,5 εκατ. δολάρια. Τα σκάφη θα παραδοθούν το χρονικό διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου 2025 και του Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσδοκώμενη απόδοση βρίσκεται κατά προσέγγιση στο 7,2% και ο εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης υπολογίζεται στα 11,8 χρόνια.

Σύμφωνα με την COSCO, τα πλοία που μεταφέρουν άσφαλτο και έχουν κατασκευαστεί πριν το 2005 έχουν αποσυρθεί από την αγορά επειδή δεν πληρούσαν τις παγκόσμιες «πράσινες» προϋποθέσεις και τα κριτήρια για χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ακολούθως, υπάρχουν μόνο 21 εναπομείναντα σκάφη στην κατηγορία 7.000-9.000 τόνων που είναι κάτω από 10 χρόνων, ή για να μιλήσουμε με ποσοστά πρόκειται για το 7%.

Η κινέζικη εταιρεία προσέθεσε ότι σκοπεύει να δημιουργήσει πλοία μεταφοράς ασφάλτου χωρητικότητας 7.500, 9.000 και 13.000 τόνων και ευελπιστεί ότι θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά μελλοντικά στην αγορά.

