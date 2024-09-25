Στο 10ο Συνέδριο ShipIT, που διοργανώθηκε την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024, παραβρέθηκε και μίλησε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στους δύο πυλώνες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που είναι η πράσινη μετάβαση και η ψηφιοποίηση, καθώς και στα βήματα που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση, υπό τις οδηγίες του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέφερε πως η στρατηγική του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εναρμονίζεται με την περιβαλλοντική, την κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση και σε συνεργασία με εγκεκριμένους φορείς, υλοποιούνται μελέτες για την από – ανθρακοποίηση, την ηλεκτροδότηση και ηλεκτροφόρτιση των πλοίων με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας, πάντα σε συνεργασία με τους πλοιοκτήτες και τους εργαζόμενους στη ναυτιλία αλλά και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

«Σε αυτό το πλαίσιο», συνέχισε ο Υφυπουργός, «εγκρίθηκε το ποσό των 10 εκ. ευρώ για την δυνατότητα ηλεκτροδότησης ελλιμενιζόμενων πλοίων – το λεγόμενο "cold ironing" για τα πρώτα 4 λιμάνια και συγκεκριμένα της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Κέρκυρας και της Καβάλας με στόχο, το 2029, δώδεκα λιμένες της χώρας να έχουν ανάλογη δυνατότητα. Παράλληλα», όπως είπε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «η χώρα μας συμμετέχει, σε διεθνές επίπεδο, στην πρωτοβουλία “Clean Energy Marine Hubs”, ένα συνεργατικό σχήμα δηλαδή που θα ενεργοποιήσει τον κόσμο της ναυτιλίας, προκειμένου να ξεκλειδώσει η παγκόσμια παραγωγή, η μεταφορά και χρήση ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Όπως ανέφερε ο κ. Γκίκας, «το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χρηματοδοτεί στρατηγική μελέτη, το κόστος της οποίας ξεπερνά το 1.200.000 ευρώ, η οποία υλοποιείται από το ΤΑΙΠΕΔ, για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου της χώρας, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και την επιτάχυνση και εξομάλυνση της πράσινης μετάβασης στον κλάδο της ναυτιλίας. Επίσης, έχουν εξασφαλιστεί πόροι από το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 του Υπουργείου, που μπορεί να φτάσουν τα 360.000.000 ευρώ, με αντικείμενο την ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων δημόσιας υπηρεσίας με τη χρήση “πράσινων” πλοίων, χαμηλών εκπομπών αερίων ρύπων, ώστε να επιτευχθούν καλύτερες διανησιωτικές θαλάσσιες συνδέσεις».

Σε ότι αφορά στην ψηφιακή μετάβαση, ο Υφυπουργός ανέφερε πως σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν ήδη γίνει πολλά βήματα όπως, η ψηφιακή διαδικασία νηολόγησης των πλοίων μέσω της εφαρμογής e-νηολόγιο, με αποτέλεσμα τη μείωση της γραφειοκρατίας, το e-NEΠA για την ψηφιακή ίδρυση ναυτιλιακής εταιρίας πλοίων αναψυχής, το e-Charter Permission που δίνει τη δυνατότητα έναρξης μιας επαγγελματικής δραστηριότητας εντός της Ελληνικής επικράτειας πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών κ.α.

Ο κ. Γκίκας τέλος, ανέφερε πως αυτό που απασχολεί ιδιαιτέρως το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η επανεκπαίδευση (re-skilling) και η επιπλέον κατάρτιση του προσωπικού (up-skilling) στις νέες τεχνολογίες και γι’ αυτόν το λόγο, τα έτη 2024-2025 ανακηρύχθηκαν «Έτη Ναυτικής Εκπαίδευσης». Σκοπός είναι, οι περίπου 1000 σπουδαστές που αποφοιτούν από τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, να έχουν τη βασική εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στη νέα ψηφιακή εποχή.



