Οριακά αυξημένη η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο

Οριακή αύξηση 0,2% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2023, έναντι μείωσης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου 2023 προς τον Απρίλιο 2022, και πλέον αριθμεί 1.821 πλοία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 36.394.197 κόρους και παρουσίασε μείωση 3,1% τον Απρίλιο 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Απριλίου 2023, έναντι μείωσης 4,6% που είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Απριλίου 2023 προς τον Απρίλιο 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.