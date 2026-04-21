Απατεώνες ζητούν από ναυτιλιακές κρυπτονομίσματα για να πέρασουν τα πλοία από το Ορμούζ

Ναυτιλιακές εταιρείες, των οποίων τα πλοία είναι εγκλωβισμένα δυτικά του Στενού του Ορμούζ, έχουν λάβει μηνύματα απάτης που υπόσχονται ασφαλή διέλευση με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, προειδοποίησε η ελληνική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου MARISKS.

Η MARISKS εξέδωσε τη Δευτέρα προειδοποίηση προς τους πλοιοκτήτες, επισημαίνοντας ότι άγνωστοι, που ισχυρίζονταν ότι εκπροσωπούν τις ιρανικές αρχές, απέστειλαν σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες μήνυμα με το οποίο απαιτούσαν τέλη διέλευσης σε κρυπτονομίσματα, όπως Bitcoin ή Tether, για «άδεια διέλευσης».

«Τα συγκεκριμένα μηνύματα αποτελούν απάτη» ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι το μήνυμα δεν προήλθε από τις ιρανικές αρχές.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Τεχεράνη.

Εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο.

Στις 18 Απριλίου, όταν το Ιράν άνοιξε προσωρινά τα Στενά υπό καθεστώς ελέγχων, πλοία επιχείρησαν να διέλθουν, αλλά τουλάχιστον δύο από αυτά, συμπεριλαμβανομένου ενός δεξαμενόπλοιου, ανέφεραν ότι ιρανικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον τους, αναγκάζοντάς τα να επιστρέψουν.



Πηγή: skai.gr

