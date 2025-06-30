Συνεδρίασε σήμερα, 30 Ιουνίου 2025, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση και μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Ν. Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Ενέργειας κ. Νικόλαος Τσάφος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο μια σειρά από νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την καθημερινότητα και την κοινωνική συνοχή. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα εξασφαλίζει ευρωπαϊκούς πόρους, άνω των 8 δις ευρώ για τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία: το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων.

Με αυτόν τον τρόπο κινητοποιούνται πολλαπλάσιες επενδύσεις σε έργα, που συνδέονται με το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την καθημερινότητα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ενώ δημιουργείται ένας νέος, ολοκληρωμένος μηχανισμός στήριξης για μια κοινωνικά δίκαιη πράσινη μετάβαση, με άμεσο αντίκτυπο σε 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις και ευάλωτους πολίτες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη θέρμανση, τη μετακίνηση και την ενεργειακή επάρκεια. Επιπλέον, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η ενεργοποίηση των τριών ταμείων δίνει τη δυνατότητα συνέχισης και ενίσχυσης των παρεμβάσεων που ξεκίνησαν με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τις υποδομές και την πρόσβαση των πολιτών σε πιο βιώσιμες λύσεις στην καθημερινότητά τους.

Εν συνεχεία, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος Παπαστεργίου παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και τη δημιουργία νέας Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων στο Υπουργείο, που με απόφαση του Πρωθυπουργού μετονομάζεται σε Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως τονίστηκε, η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά άμεση ανάγκη, ώστε η χώρα να ανταποκριθεί επαρκώς στο διεθνές περιβάλλον, να περιορίσει τους κινδύνους και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), αναπτύσσοντας σταδιακά μια εξειδικευμένη, ευέλικτη και αποτελεσματική δομή. Η Ειδική Γραμματεία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Κυβέρνησης με στόχο την ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ρύθμισης, την υπεύθυνη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τη Δημόσια Διοίκηση και την ανάπτυξη ενός εθνικού οικοσυστήματος ΤΝ με εξωστρέφεια, βιωσιμότητα και ψηφιακή κυριαρχία. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ΤΝ στον δημόσιο τομέα, μέσω συμφωνίας-πλαισίου ύψους 25 εκατ. ευρώ για την παροχή σχετικών υπηρεσιών και λύσεων. Παράλληλα, με στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΤΝ στη Δημόσια Διοίκηση, αναπτύσσει εθνικό πλαίσιο διακυβέρνησης ΤΝ και θα υλοποιήσει πιλοτικά έργα με δημόσιους φορείς, όπως τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επίσης, μέσα από ένα AI Incubator, θα αναπύσσονται in-house κυβερνητικές εφαρμογές, ενισχύοντας την ψηφιακή αυτονομία της χώρας.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων μεταξύ άλλων: θα υποστηρίζει την Κυβερνητική Επιτροπή, για τα έργα ΤΝ στον δημόσιο τομέα, αλλά και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την ΤΝ και τα δεδομένα, θα συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τα βέλτιστα αποτελέσματα, θα λειτουργεί ως πόλος τεχνογνωσίας και ανάπτυξης ικανοτήτων στην ΤΝ και τα δεδομένα, ακολουθώντας το παράδειγμα του gov.gr και θα αναπτύσσει έργα ΤΝ και θα συνεισφέρει τεχνογνωσία σε φορείς που επιθυμούν να αναπτύξουν έργα ΤΝ, όπου απαιτείται.

Ακολούθως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Δίκαιη εργασία για όλους - Απλοποίηση της νομοθεσίας - Στήριξη στον εργαζόμενο - Προστασία στην πράξη».

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παρουσίαση, το νομοσχέδιο αποτελείται από οκτώ άξονες και στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας, η στήριξη των εργαζομένων, μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, η ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων καθώς και η διαμόρφωση ενός πιο διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης, το νέο νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές στην εργασιακή νομοθεσία, βασισμένες σε προτάσεις που προήλθαν κυρίως από εργαζόμενους, επιχειρήσεις και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Πριν οριστικοποιηθούν οι βασικές του ρυθμίσεις, προηγήθηκε ένας εκτεταμένος και ουσιαστικός διάλογος με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, κατά τη διάρκεια του οποίου διατυπώθηκαν απόψεις και κατατέθηκαν παρατηρήσεις.

Εν συνεχεία, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με το υπό διαμόρφωση Σχέδιο Νόμου προβλέπεται η μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) από αυτοτελή δημόσια υπηρεσία σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με σκοπό: την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας και τις κανονιστικές εκκρεμότητες συμμόρφωσης που υπάρχουν, την ενίσχυση της θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της ΥΠΑ και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εναέριων μεταφορών και της εναέριας κυκλοφορίας. Όπως σημειώθηκε κατ αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε τη θεσμική αναμόρφωση με εστίαση στη λιτή και αποδοτική δομή, την οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία διοίκησης, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την τεχνολογική αναβάθμιση σε κρίσιμες λειτουργίες καθώς και την υλοποίηση συμφωνημένου Σχεδίου Δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημάνθηκε, δε, για να επιτευχθεί αυτό έχει συμφωνηθεί και καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης 346 σημείων, με διακριτούς πυλώνες, συγκεκριμένα ορόσημα και εξαμηνιαία παρακολούθηση που ξεκινά τον Ιούνιο του 2025 και oλοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2028.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της ΥΠΑ θα έχουμε συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, αποφυγή προστίμων και κυρώσεων, βελτίωση επιδόσεων ασφάλειας και εξυπηρέτησης στην εναέρια κυκλοφορία, ενίσχυση του επιβατικού και τουριστικού προφίλ της χώρας, αναβάθμιση του δημόσιου φορέα Πολιτικής Αεροπορίας σε επίπεδο οργάνωσης, υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του επιβάτη, αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Παύλος Μαρινάκης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ και ρυθμίσεις υπέρ του προσωπικού της εταιρίας: συστήνεται ειδική μονάδα καινοτομίας και σύγχρονων τεχνολογιών στην ΕΡΤ (Innovation Hub), που θα στοχεύει στην καινοτομία στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, προβλέπεται επίσης η δυνατότητα συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με συναφείς σκοπούς, με τους ΟΤΑ, με τα ΑΕΙ, καθώς και η δυνατότητα συμμετοχής της ΕΡΤ σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενισχύεται ο δημόσιος ρόλος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως φορέα κοινωνικής προσφοράς, καθώς και περιφερειακής ανάπτυξης, θεσμοθετείται η συνεργασία της ΕΡΤ με το Υπουργείο Παιδείας για την Εκπαιδευτική Τηλεόραση και την αξιοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου. Δημιουργείται πλαίσιο για την αξιοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου της ΕΡΤ και τη διάθεση οπτικοακουστικών πόρων, με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προώθηση της δια βίου μάθησης και καθιερώνεται η δυνατότητα της ΕΡΤ να απορροφά φοιτητές-σπουδαστές με συμβάσεις μαθητείας, ενώ στη συνέχεια μετά τη μαθητεία τους οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα για νεότερες συμβάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Επιπλέον, προβλέπεται η έμμεση αύξηση των αποδοχών του τακτικού προσωπικού της ΕΡΤ, με τη μορφή κινήτρου ύψους έως 6,5 εκ ευρώ συνολικά ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΡΤ ΑΕ παρουσιάζει κερδοφόρο πλεονασματικό ισολογισμό και επιτυγχάνει τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους του προηγούμενου οικονομικού έτους και έτσι υλοποιείται μια υπόσχεση προς το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί σε έναν Οργανισμό με ιδιαίτερη αποστολή για το δημόσιο συμφέρον, κατ' αναλογία αντίστοιχων ρυθμίσεων για την ΑΑΔΕ, τον ΕΟΦ, το ΓΛΚ, την ΕΛΣΤΑΤ κ.α, ενώ παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το προσωπικό στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της αποκατάστασης τυχόν αδικιών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ακόμη προβλέπεται η συμμόρφωση στις διατάξεις των νεότερων νόμων 4972/2022 περί εταιρικής διακυβέρνησης των Ανώνυμων Εταιρειών του δημοσίου, και 5062/2023 για την επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο τομέα. Επίσης, προβλέπονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του ανταποδοτικού τέλους με κυριότερη τον έλεγχο των καταστάσεων που οι πάροχοι ενέργειας παραδίδουν στην ΕΡΤ από ορκωτούς ελεγκτές, αφενός ανά μήνα και αφετέρου απολογιστικά ετησίως. Παράλληλα, στον παρόν σχέδιο νόμου θα συμπεριληφθεί η ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία του Τύπου, Regulation EU 2024/1083 European Media Freedom Act, γνωστού και ως EMFA. Όπως διευκρινίστηκε ο EMFA αποτελεί ίσως την πιο εμβληματική θεσμική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, με την Ελλάδα να χαιρετίζει τη θέσπισή του από την πρώτη στιγμή, ενώ η ενσωμάτωση φέρνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των παρόχων μέσων ενημέρωσης, όπως η δημοσιοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των εσόδων από κρατική διαφήμιση, σε σχετικό μητρώο που θα τηρείται από το ΕΣΡ, αλλά και γενικότερα την ενίσχυση του ρόλου του ΕΣΡ στη διασφάλιση της πολυφωνίας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς μέσων ενημέρωσης.

