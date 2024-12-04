Της Έλενας Γαλάρη

Στα χέρια του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση βρίσκονται και οι δύο μηνύσεις που έχουν καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Οι δύο μηνύσεις συνενώθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών και διαβιβάστηκαν στον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος είχε διενεργήσει και την κύρια έρευνα για τις υποκλοπές.

Στην νέα μήνυση που κατατέθηκε προς ημερών και οι δύο μηνυτές στρέφονται σε βάρος του προσώπου, από προπληρωμένη κάρτα του οποίου φέρεται να είχαν πληρωθεί τα SMS με το κακόβουλο λογισμικό Predator και ζητούν να ερευνηθούν αδικήματα όπως εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών, σε συνδυασμό με αυτά της εσχάτης προδοσίας, της παραβίασης απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.