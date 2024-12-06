Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο φιλοξενήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος έκανε αναφορά στο Καλάθι των Χριστουγέννων που ξεκινά ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Όπως είπε, το Καλάθι των Χριστουγέννων ξεκινάει την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 Δεκεμβρίου και τελειώνει με το νέο έτος στις 3 Ιανουαρίου, ενώ μία εβδομάδα μετά αναμένεται και το Καλάθι της Πρωτοχρονιάς, που θα έχει μέσα και τα παιχνίδια για τα παιδιά. Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο θα υπάρχουν όλα τα βασικά προϊόντα, με την κυβέρνηση να εστιάζει στο να υπάρχει καλή ποιότητα και όσο το δυνατόν πιο προσιτές τιμές, ιδιαίτερα σε εκείνους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. «Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μειώνεται το κόστος στα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης.

Αναφορικά με την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη μείωση του ΦΠΑ, ο υπουργός επεσήμανε ότι «πιέζουμε έντονα την αγορά το τελευταίο διάστημα να μειώσει το μεσοσταθμικό κέρδος, μια πολιτική που συνδυάστηκε με εξαπλασιασμό των ορίων των προστίμων, το οποίο πιστέψτε με δεν είναι εύκολη ιστορία», ενώ ερωτηθείς και για τα πρόστιμα ανέφερε:

«Υπήρξαν αποφάσεις της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Γραμματείας Εμπορίου για επιχειρήσεις που έκαναν παραπλανητικές εκπτώσεις. Τα πρόστιμα αυτά πληρώνονται κανονικότατα. Πιστεύω ότι μια υπηρεσία του κράτους με αποστολή την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία του καταναλωτή πρέπει να κάνει τη δουλειά της, χωρίς να κοιτάζει ονόματα. Με την πολιτική που εφαρμόζουμε έχουμε πετύχει το τελευταίο εξάμηνο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα να είναι στο 0,8% με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, όταν η Γερμανία έχει 3% και το Βέλγιο κι η Ολλανδία πάνω από 6%, όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι στο 2,9%».

«Ο κ. Ανδρουλάκης μάς πάει 6 χρόνια πίσω, ενώ του διαφεύγει τι μεσολάβησε από τότε»

Μάλιστα, κάνοντας ειδική μνεία στα σούπερ μάρκετ, τόνισε πως ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο έκλεισε στο 0,8% αρνητικά, κάτω από πέρσι ως μέσο όρο, καθώς υπάρχουν μειώσεις σε 700 κωδικούς της τάξης του 5 έως 20%. «Εάν μειώσεις τον ΦΠΑ, θα χάσεις έσοδα ως κράτος και το υπουργείο Οικονομικών λέει ότι δεν έχουμε τέτοια περιθώρια» υπογράμμισε ακόμα ο κ. Θεοδωρικάκος, ενώ έστρεψε τα «βέλη» του και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας:

«Ο κ. Ανδρουλάκης μάς πάει πίσω 6 χρόνια, ενώ του διαφεύγει τι πραγματικά έχει μεσολαβήσει: δυο χρόνια κλειστή οικονομία παγκοσμίως εξαιτίας του κορωνοϊού και δυο πόλεμοι στη γειτονιά μας. Ξέρετε, την περίοδο αυτήν υπάρχεισ την Ελλάδα το εξής λάθος: όλοι θεωρούν ότι είμαστε σε μια από τις πιο κανονικές εποχές, όμως δεν είμαστε καθόλου. Είμαστε σε ένα καλό σημείο ως χώρο κι έχουμε υψηλό επίπεδο στην οικονομία μας, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι αυτήν τη στιγμή γίνονται δυο πόλεμοι, επαπειλούνται πολύ σοβαρές αλλαγές στις ΗΠΑ που θα διαμορφώσουν διαφορετικό επίπεδο οικονομικών σχέσεων Ευρώπης-Αμερικής, η Γαλλία βρίσκεται σε τριπλή κρίση. Αυτές οι αλλαγές λοιπόν επηρεάζουν όλες τις οικονομίες».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως ναι μεν έχουν αυξηθεί οι τιμές τα τέσσερα τελευταία χρόνια 25%-30%, αλλά παράλληλα έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 28% την τελευταία τριετία, αλλά και ο μέσος μισθός. Χαρακτήρισε μάλιστα ως Νο1 πρόβλημα για το υψηλό κόστος διαβίωσης τα υψηλά ενοίκια, γι’ αυτό και απαιτούνται νέες παρεμβάσεις από την Κυβέρνηση για να λυθεί το πρόβλημα και

να συμβάλλουν και οι τράπεζες από τη δική τους μεριά ώστε να βοηθήσουν τους πολίτες. «Θεωρώ ότι το τραπεζικό σύστημα μια σειρά από κόστη των πολιτών πρέπει να τα μαζέψει», είπε.

Αναφερόμενος στο νέο παραγωγικό μοντέλο, ο υπουργός τόνισε «προχωράμε την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, με αύξηση του αποτυπώματος της βιομηχανίας, θα δοθούν 600 εκατ. ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια μέσω του αναπτυξιακού νόμου, με προτεραιότητα τις παραμεθόριες περιοχές και τη Θεσσαλία. Τόσο για λόγους ασφαλείας της πατρίδας μας, αλλά και για να μείνουν τα νέα παιδιά στην περιφέρεια και να μπει ένα τέλος στη ροή προς το λεκανοπέδιο και τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως η πολιτική της Κυβέρνησης είναι πατριωτική, σοβαρή και δεν υπάρχει οργανωμένη εναλλακτική πρόταση από την αντιπολίτευση και πως «η παραγωγική Ελλάδα είναι το όραμά μας για τη χώρα τα επόμενα χρόνια». Πρόσθεσε μάλιστα πως το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα είναι απολύτως ξεκάθαρο, πως η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα είναι κανονικά υποψήφιος στο τέλος της τετραετίας, σταματάει κάθε είδους σενάριο για το μέλλον και υπογράμμισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ είναι απολύτως ενωμένη.

