Υπάλληλος Πλεύσης Ελευθερίας: «Aπλήρωτοι μισθοί» και «μπούλινγκ» Κωνσταντοπούλου

Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της Ζωή Κωνσταντοπούλου διατυπώνει η Άννα Καρακίτσου, εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για ηθική παρενόχληση, προσβλητική συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο και μη καταβολή δεδουλευμένων. Η ίδια προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου που είχε συνάψει με το κόμμα από τις 27 Οκτωβρίου 2023, διεκδικώντας τους μισθούς που, όπως υποστηρίζει, δεν της καταβλήθηκαν.

Σύμφωνα με την αναφορά που έχει υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, η εργαζόμενη περιγράφει ένα εργασιακό περιβάλλον έντονης πίεσης, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν συστηματικά απαξιωτική και ελεγκτική στάση από την πρόεδρο του κόμματος. Όπως αναφέρει, γινόταν παρατήρηση ακόμη και για τον χρόνο που περνούσε στην τουαλέτα, ενώ της είχε τεθεί περιορισμός να μη συνομιλεί ή χαιρετά στελέχη άλλων πολιτικών χώρων, όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

Η ίδια κάνει λόγο για συμπεριφορές που, όπως σημειώνει, ξεπερνούσαν το πλαίσιο του «bullying», περιγράφοντας έντονη ψυχολογική καταπόνηση που την οδήγησε στην αναζήτηση υποστήριξης από ειδικό ψυχικής υγείας. Υποστηρίζει, επίσης, ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την υποτιμούσε επαναλαμβάνοντας πως η πρόσληψή της έγινε κατόπιν επιθυμίας συγγενικού προσώπου, καθώς η καταγγέλλουσα είναι σύζυγος του αδελφού της βουλευτού του κόμματος Τζώρτζια Κεφαλά.

Παράλληλα, στην καταγγελία περιλαμβάνονται αναφορές σε περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, είχαν τιμωρητικό χαρακτήρα, όπως η αφαίρεση των κλειδιών του γραφείου της, αλλά και περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να της δόθηκε διορία μόλις πέντε λεπτών για να αποχωρήσει από τον χώρο εργασίας και να μαζέψει τα προσωπικά της αντικείμενα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα ωράρια εργασίας, με την εργαζόμενη να ισχυρίζεται ότι εργάστηκε έως και 30 ώρες μέσα σε διάστημα δύο ημερών, χωρίς σαφή περιγραφή αρμοδιοτήτων. Επιπλέον, καταγγέλλει πρακτικές αυστηρού ελέγχου, όπως την απαίτηση να ελεγχθεί προσωπική της σακούλα πριν αποχωρήσει από τα γραφεία.

Τέλος, περιγράφονται περιστατικά που, κατά τα λεγόμενά της, έλαβαν τη μορφή «ανάκρισης», με επίμονες ερωτήσεις για ζήτημα υγείας συνεργάτιδας, καθώς και λεκτικές εκφράσεις που η ίδια χαρακτηρίζει εξευτελιστικές, όπως οι φράσεις «Φύγε» και «Τώρα, διάλεξε στρατόπεδο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.