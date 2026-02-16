Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς επισημαίνει ως κύρια στόχευση της προεδρίας το να γίνουν βήματα προς την αυτονόμηση της ΕΕ σε ενεργειακό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Επιπλέον, προτεραιότητα αποτελεί η σωστή εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και η επίλυση εκκρεμών θεμάτων της ΕΕ κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας.

Τι μπορεί να περιμένει η Ευρώπη από την Κύπρο και τι προσδοκά η Κύπρος από την Ευρώπη; Λίγο μετά την ομιλία του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου συζητήθηκαν αναλυτικά οι προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας, είχαμε την ευκαιρία για μία συνομιλία με τον Κύπριο ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, από το κόμμα του «Δημοκρατικού Συναγερμού» (ΔΗ.ΣΥ.)



Για δεύτερη φορά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία στο «μπλοκ των 27». Η πρώτη προεδρία, το 2012, είχε συμπέσει με τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση στην ιστορία της χώρας, με προφανείς συνέπειες. Η σημερινή προεδρία επισκιάζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις, με απρόβλεπτες συνέπειες. Τι πρέπει να κάνει η Κύπρος, ώστε να λέμε τον Ιούλιο ότι η προεδρία της ήταν επιτυχημένη;



«Να κάνουμε έστω και μικρά βήματα προς την αυτονόμηση της ΕΕ, ενεργειακά, πολιτικά και στρατιωτικά», επισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ. «Τότε θα μιλάμε για μια καλύτερη Ένωση και για μια τεράστια επιτυχία της Κύπρου. Να κάνουμε φυσικά και βήματα σωστής εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Kαι να κλείσουμε πολλά ανοιχτά κεφάλαια που έχουμε μπροστά μας».

Κυπριακό: Απλό, αλλά και πολύπλοκο

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ο Νίκος Χριστουδουλίδης είχε αναφέρει ως κύριες προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας, μεταξύ άλλων, την ταχεία υλοποίηση της Λευκής Βίβλου για την ευρωπαϊκή Άμυνα, την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, την εμβάθυνση των σχέσεων με την Ινδία και τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και τις πρωτοβουλίες για προσιτή στέγαση στην Ευρώπη.



Όσον αφορά το Κυπριακό, έγινε ξεκάθαρο για μία ακόμη φορά ότι η Λευκωσία επιθυμεί μία πιο ενεργό εμπλοκή της Ευρώπης στις σχετικές διαδικασίες, πάντοτε στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του προέδρου Χριστοδουλίδη ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει, έχει όλα τα μέσα στη διάθεσή της για να επιλύσει το Κυπριακό». Είναι πράγματι τόσο απλό;



«Απλό δεν είναι, πολύπλοκο δεν είναι» λέει ο Λουκάς Φουρλάς στην Deutsche Welle. «Η ΕΕ, αν θέλει να ασκήσει πιέσεις σε μία χώρα που είναι υπό ένταξη, όπως είναι η Τουρκία, μπορεί να το κάνει με αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης μην ξεχνάτε πόσο δραστήριοι και άμεσοι είμαστε στο θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σκεφτείτε κάτι ανάλογο να συνέβαινε στην περίπτωση της Κύπρου. Θα μιλούσαμε τώρα για ένα λυμένο Κυπριακό και μια ενωμένη πατρίδα...»

«Υβριδικός πόλεμος», αλλά χρειάζεται απάντηση

Πριν αρχίσει καλά-καλά η ευρωπαϊκή προεδρία, παρά λίγο να ξεσπάσει πολιτική κρίση στην Κύπρο μετά από διεθνή δημοσιεύματα που αφήνουν αιχμές για διαφθορά και σχέσεις διαπλοκής στη χώρα, παίρνοντας αφορμή από ένα βίντεο που δείχνει αποσπάσματα συνομιλιών με Κύπριους αξιωματούχους με σκοπό την (παράνομη;) χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Χριστοδουλίδη. Το βίντεο δημοσιεύθηκε σε ανώνυμο λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ και ακόμη κανείς δεν γνωρίζει εάν είναι γνήσιο και ποιος το υπογράφει.



Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ κάνει λόγο για «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της Κύπρου, αλλά παράλληλα επισημαίνει ότι χρειάζεται να δοθεί απάντηση. «Καθόλου τυχαίο το χρονικό σημείο που βγήκε αυτό προς τα έξω, την ημέρα που αναλάμβανε η Κύπρος την προεδρία, αλλά και την επόμενη μέρα της παρουσίας του (προέδρου της Ουκρανίας) κ.Ζελένσκι στην Κύπρο» λέει ο Λουκάς Φουλάς. «Άρα εικάζω ότι ήταν υβριδικός πόλεμος και ότι ήταν εσκεμμένο. Από την άλλη αφέθηκαν κάποιες σκιές, για τις οποίες θα πρέπει να απαντήσει σύντομα η κυβέρνηση».



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.