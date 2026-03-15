Χρυσοχοΐδης για την κρίση στη Μέση Ανατολή: Υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι για τη χώρα μας

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε στο ERTNews ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Υπάρχουν «δυνητικοί κίνδυνοι που αφορούν τη χώρα μας», τόνισε ο υπουργός σημειώνοντας πως οι Αρχές εξετάζουν όλες τις πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να προκαλεί συναγερμό.

«Δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε ό,τι πρέπει και λαμβάνουμε τα μέτρα μας», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο» στο έγκλημα στην Καλαμαριά

Αναφερόμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «πολύ σύντομα η αστυνομία θα έχει απαντήσεις για όλα» και ότι οι εμπλεκόμενοι «θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Όπως είπε, μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, ωστόσο «ξεκάθαρα πρόκειται για βία». Ο υπουργός επισήμανε ότι, ενώ έχει γίνει πρόοδος στην αντιμετώπιση της βίας εντός των γηπέδων, «η βία έχει μεταφερθεί έξω από αυτά».

«Είναι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από οπαδικά σχήματα. Καθήκον μας είναι να εξαρθρώσουμε τις εγκληματικές ομάδες. Πρέπει να τις εξαλείψουμε και να δούμε ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από αυτά τα κινήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τον θάνατο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού

Σε ερώτηση για τον θάνατο δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού, που συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ο υπουργός τόνισε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τις ακριβείς συνθήκες θανάτου. «Ο ιατροδικαστής και ο εισαγγελέας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν», δήλωσε και πρόσθεσε ότι οι φυλακές είναι υπερπλήρεις και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια δημιουργίας πέντε νέων σωφρονιστικών καταστημάτων.

Έρχονται πρόστιμα από τις «έξυπνες κάμερες»

Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, ο υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τις πιλοτικές κάμερες και τις προειδοποιητικές πινακίδες, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί η μαζική παραβίαση των κανόνων. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να βεβαιώνονται τα πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σημαντικό δεν είναι η καθυστέρηση που δημιουργούνται κατά τη διενλεργεια αλκοτέστ, αλλά το ότι «οι οδηγοί φτάνουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, παρά τις παραβάσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Σαββατοκύριακα καταγράφονται πλέον λιγότερα ατυχήματα, κάτι που αποδίδεται στην αυξημένη επιτήρηση.

Ο υπουργός αποκάλυψε τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία, σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η τροχαία.

Σχέδιο για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα

Επίσης, π κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα. Το σχέδιο περιλαμβάνει, 150 αστυνομικούς στους δρόμους, εκτεταμένη χρήση καμερών, σαρωτικούς ελέγχους σε κομβικά σημεία.

Στόχος είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου και η μείωση των παραβάσεων που επιβαρύνουν την κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.