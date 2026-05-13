Για εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ένα σχέδιο λύσης για το Κυπριακό, έκανε λόγο χθες σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η επόμενη διευρυμένη άτυπη διάσκεψη θα γίνει εντός του καλοκαιριού, ενώ σχετικά με την επόμενη παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, είπε ότι αναμένεται στις αρχές Ιουνίου.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πως ο κ. Γκουτέρες έχει αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία σε συνέχεια της συνάντησης που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, προσθέτοντας ότι ακολούθως είχε συνάντηση με τον κ. Γκουτέρες στις Βρυξέλλες, όπου τον ενημέρωσε για αυτή τη νέα πρωτοβουλία.

«Θεωρώ ότι αυτή η νέα πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε εξελίξεις, εξελίξεις που θα κληθούμε όλοι μας, εγώ πρώτος έχω την ευθύνη, να λάβουμε σημαντικές και ενδεχομένως δύσκολες αποφάσεις», σημείωσε σχετικά.

Ερωτηθείς αν μπορεί να είμαστε κοντά σε ένα σχέδιο λύσης, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «μπορεί να είμαστε κοντά σε εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε ένα σχέδιο λύσης».

Σε παρατήρηση για το πώς μπορεί να βρεθούμε σε εξελίξεις που να οδηγήσουν σε σχέδιο λύσης, τη στιγμή που δεν φαίνεται να υπάρχει σημείο επαφής με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, επανάλαβε ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε έπειτα από συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Τούρκο πρόεδρο.

«Σέβομαι απόλυτα τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, μιλάμε ειλικρινά, ανοιχτά, συμφωνούμε σε κάποια, διαφωνούμε σε κάποια, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το κλειδί είναι στην Τουρκία. Και σας λέω, μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον κ. Ερντογάν στην Τουρκία, συναντηθήκαμε μετά στις Βρυξέλλες, με ενημέρωσε και βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», επεσήμανε.

Σε ερώτηση αν ο Τούρκος πρόεδρος «άναψε πράσινο» στον Γενικό Γραμματέα να προχωρήσει η διαδικασία και η Τουρκία θα είναι ευέλικτη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι έχει ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια.

«Αν δούμε από όλα τα διεθνή προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας το μόνο θέμα που έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει είναι στο Κυπριακό, δεν είναι στην Ουκρανία, δεν είναι στη Μέση Ανατολή, ο ίδιος θέλει πριν ολοκληρωθεί η θητεία του στο τέλος του χρόνου. Βρίσκεται, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη μια πρωτοβουλία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η οποία ενδεχομένως να μας οδηγήσει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο και να κληθούμε να λάβουμε αποφάσεις», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν είναι πιθανή μια πολύ σοβαρή εξέλιξη πριν ο κ. Γκουτέρες δώσει τη σκυτάλη στον επόμενο Γενικό Γραμματέα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «αυτός είναι ο στόχος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον οποίον συμμερίζομαι απολύτως και στηρίζουμε».

Σε ερώτηση αν έχει και ο ίδιος παρασκηνιακές επαφές στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, απάντησε καταφατικά, ενώ ερωτηθείς αν έχει συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, απάντησε αρνητικά, επαναλαμβάνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη βάση της πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

«Συζητήσαμε και με τον κ. Έρχιουρμαν αυτή την διάσταση του Γενικού Γραμματέα. Επαναλαμβάνω ότι η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα ξεκίνησε μετά την συνάντηση που είχε με τον κ. Ερντογάν στην Τουρκία, για αυτά ο ίδιος με ενημέρωσε στις Βρυξέλλες. Χαιρέτισα την πρωτοβουλία του, είναι κάτι που το θέλουμε, είναι κάτι που το επιδιώκαμε, βλέπει και άλλα δεδομένα στην εξίσωση του Κυπριακού. Εξέφρασα την ετοιμότητά μου για ακόμη μια φορά και αναφέρομαι, δεν θέλω να κρύβομαι, στην ευρωτουρκική διάσταση, και επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια που από δική μας πλευράς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα», τόνισε.

Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η επόμενη άτυπη διευρυμένη διάσκεψη, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι η επόμενη διευρυμένη άτυπη διάσκεψη «που θα είναι καθοριστικής» σημασίας θα γίνει εντός του καλοκαιριού, ενώ σε ερώτηση αν είναι πιθανή μια μεγάλη διάσκεψη για λύση του Κυπριακού πριν από το τέλος του χρόνου που λήγει η θητεία του κ. Γκουτέρες, είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο, προσθέτοντας ότι περισσότερα θα διαφανούν από τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη από πλευράς των ΗΕ.

Σε ερώτηση για το ποιες άλλες χώρες συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, είπε ότι σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν σίγουρα οι εγγυήτριες δυνάμεις και ότι έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, και έχει εκδηλώσει αυτό το ενδιαφέρον, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερωτηθείς για εμπλοκή από πλευράς των ΗΠΑ, είπε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής εμπλοκή από αμερικανικής πλευράς.

Ερωτηθείς για τον αντικαταστάτη του πρώην Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ Γιοχάνες Χαν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ήδη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σκέφτεται συγκεκριμένα ονόματα και σύντομα θα προβεί σε ανακοίνωση, προσθέτοντας πως η κ. φον ντερ Λάιεν έχει μοιραστεί μαζί του κάποιες σκέψεις, οι οποίες τον βρίσκουν σύμφωνο.

Σε ερώτηση πότε αναμένεται στην Κύπρο η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είμαι σε συνεχή επαφή με την κ. Ολγκίν. «Θεωρώ ότι θα είναι στην Κύπρο στις αρχές Ιουνίου. Μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά εργάζεται από εκεί που είναι σε σχέση και στη βάση αυτής της πρωτοβουλίας», συμπλήρωσε.

Σε παρατήρηση της δημοσιογράφου ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ενοχλημένη με διάφορες τοποθετήσεις της κ. Ολγκίν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι υπάρχει μια ανοιχτή και ειλικρινής σχέση. «Όταν διαφωνούμε, το λέμε. Σε καμία απολύτως περίπτωση οι εκλογές ή η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επηρεάζουν ενδεχόμενες εξελίξεις. Εγώ είμαι έτοιμος και αύριο, αν ο Γενικός Γραμματέας κρίνει στα αποτελέσματα που έχει ότι θέλει να μας καλέσει. Όπου διαφωνούσαμε έντιμα και ειλικρινά, δημόσια, το είπα», σημείωσε.

«Δεν ξέρω το πρόγραμμα της κ. Ολγκίν, αλλά θεωρώ ότι αρχές Ιουνίου θα είναι στην Κύπρο», συμπλήρωσε, επαναλαμβάνοντας ότι οι προετοιμασίες για σύγκληση άτυπης διευρυμένης διάσκεψης έχουν αρχίσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.