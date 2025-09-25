Ότι υπήρξε χθες Τετάρτη σύντομη συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί τόσο στη ματαίωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και στην υπόθεση με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης - και είναι εθνικιστές αυτοί - είτε πιστεύουν τόσο πολύ πια στην ελληνοτουρκική προσέγγιση και φιλία, ώστε στενοχωρήθηκαν με την ακύρωση του ραντεβού, είτε οι ίδιοι πιστεύουν επίσης τόσο πολύ στις ικανότητες του κ. Μητσοτάκη, που απογοητεύτηκαν από το ότι ο πρωθυπουργός θα ισοπέδωνε τον κ. Ερντογάν σε αυτήν τη συνάντηση», ανέφερε αστειευόμενος ο κ. Χατζηδάκης.

«Από την εποχή της κυβέρνησης Τσίπρα μέχρι και τα όσα συνέβησαν στον Έβρο και στο Αιγαίο, τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά είχαν οξυνθεί. Τα τελευταία 2,5 χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν σταματήσει οι υπερπτήσεις, έχει υπάρξει αυτό που λέμε "ήρεμα νερά" και αυτό πρέπει να αποτιμηθεί θετικά. Την ίδια στιγμή όμως η χώρα δεν σταμάτησε ούτε μαι στιγμή να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Αναφέρομαι και σε κινήσεις του τελευταίου εξαμήνου, όπως Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, οικολογικά πάρκα, Chevron νοτίως της Κρήτης».

Για το «c'est la vie» του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε:

«Η φράση αυτή σημαίνει ότι θέλουμε να υπάρχει βελτίωση των σχέσεών μας με την Τουρκία, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και χωρίς η Ελλάδα να αποστεί από την υπεράσπιση των συμφερόντων της. Δεν κάνουμε πολιτική με σαπουνόφουσκες, πιστεύουμε στην προσέγγιση και την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μια κυβέρνηση που θα κάνει την παραμικρή έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Αυτό σημαίνει, όπως είπε, ότι υπάρχει σχεδιασμός όσον αφορά το καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. «Θέλω να σημειώσω ότι ειδικά σε σχέση με τις έρευνες νοτίως της Κρήτης και την υπογραφή του άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου, υπήρξαν πάρα πολλοί που αμφισβητούσαν τις προθέσεις και τις δυνατότητες της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει προς την κατεύθυνση που τελικά προχωρήσαμε. Επομένως, απαντάμε με έργα στην εύκολη κριτική».

«Θα ήταν εξωθεσμικό να λέγαμε ναι ή όχι στην εκταφή»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον Πάνο Ρούτσι, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να σχολιάζει και την κριτική που ασκείται τόσο από τον Αντώνη Σαμαρά, όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα επί του θέματος. «Σεβαστή η κάθε άποψη, ιδιαίτερα των πρώην πρωθυπουργών. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι συνήθως στα κράτη-δικαίου δεν παρατηρείται το φαινόμενο στις δίκες να λέει ο οποιοσδήποτε στους ανακριτές "πηγαίνετε προς τα εδώ - πηγαίνετε προς τα εκεί". Μια τέτοια παρέμβαση της κυβέρνησης θα ήταν εξωθεσμική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν έγιναν τέτοιες παρεμβάσεις ούτε στη δίκη της Χρυσής Αυγής ούτε στη δίκη για τη Μάνδρα ούτε στη δίκη για το Μάτι. Πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι αυτό αποτελεί πρώτον αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και δεύτερον και κυριότερον, ούτως ή άλλως το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκταφή δεν χάνεται και μπορεί να υποβληθεί στο πλαίσιο της δίκης».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Το θέμα δεν είναι πολιτικό, δεν είναι κομματικό. Είναι θέμα που αφορά στη Δικαιοσύνη και πρέπει να κριθεί και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις με βάση τους κανόνες δικαιοσύνης που εφαρμόζονται σε όλες τις δίκες. Εμείς κινηθήκαμε αμέσως, ήρθε το υπουργείο Εργασίας σε επαφή με τις οικογένειες. Τις πολιτικές ευθύνες τις έχουμε αναλάβει, 2 υπουργοί είναι αυτήν την ώρα σε Δικαστικά Συμβούλια ως κατηγορούμενοι. Είναι νομίζω πολιτικό εμπόριο κάποιοι να παρουσιάζονται πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους. Όλοι οι Έλληνες ήμασταν το ίδιο συγκλονισμένοι και για τη Μάνδρα και για το Μάτι και για τα Τέμπη. Ας σταματήσουμε ο ένας να δείχνει τον άλλον με αυτόν τον τρόπο, νομίζω δεν τιμά τον πολιτικό μας πολιτισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.