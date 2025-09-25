Η δύσκολη «εξίσωση» με την Τουρκία και το νέο πιθανό ραντεβού σε μια εβδομάδα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι γεγονός πως ο Ταγίπ Ερντογάν με τους αιφνιδιασμούς του, κάνει συνεχώς όλο και πιο δύσκολη την «εξίσωση» των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η ακύρωση του ραντεβού στη Νέα Υόρκη αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα, ταράζει τα ήρεμα νερά και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν σε μια εβδομάδα, στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, οι δυο ηγέτες θα έχουν έστω και ένα σύντομο τετ α τετ.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την κατάσταση με τον πιο γλαφυρό τρόπο μιλώντας με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal. «Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στην Τουρκία, ας είναι. C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι», τόνισε χαρακτηριστικά. Απαντώντας στις αντιδράσεις της Άγκυρας για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, σηκώνοντας τους τόνους ξεκαθάρισε: «Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

Δεν είναι μυστικό πως μετά τις εξελίξεις που υπήρχαν στη Νέα Υόρκη στην ελληνική πλευρά υπάρχει μια έντονη καχυποψία πως η αναβολή του ραντεβού μπορεί να ήταν προσχηματική ώστε στη συνέχεια να μεθοδευτεί και η ματαίωση του. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία δείχνει τη δυσαρέσκειά της για μια σειρά από ελληνικές ενέργειες με κορυφαία την έρευνα για υδρογονάνθρακες.

Το βασικό μήνυμα που ήθελε να στείλει ο πρωθυπουργός χθες ήταν πως η Ελλάδα επιδιώκει σταθερά το διάλογο με την Τουρκία, αλλά δεν προτίθεται να υιοθετήσει μία πολιτική που βολεύει τους γείτονες, δεν εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και χαρακτηρίζεται από ακινησία. Δεν υπάρχει επίσης καμία πιθανότητα κατά την πάγια ελληνική τακτική να τεθούν υπό διαπραγμάτευση τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. «Θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί τους εποικοδομητικά και να προσπαθούμε να βρούμε project αμοιβαίου ενδιαφέροντος», επεσήμανε χαρακτηριστικά. Η Αθήνα δεν έχει καμία πρόθεση μετά την ακύρωση του ραντεβού να διακόψει τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του από την αμερικανική μεγαλόπολη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας νέας συνάντησης των δύο ηγετών. «Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών», ανέφερε.

Στη μεγάλη σημασία της εισόδου της Chevron, μετά την Exxon Mobile, στα ενεργειακά έργα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατά την ομιλία του σε εκδήλωση ομογενειακών οργανώσεων επισημαίνοντας πως «πρόκειται για κίνηση που επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματά μας και επίσης επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της χώρας μας». Η έμφαση που δίνει στο συγκεκριμένο θέμα είναι σαφώς μεγάλη δείχνοντας τη στόχευση της Αθήνας το επόμενο διάστημα. Στην ομιλία του στους ομογενείς ο πρωθυπουργός επανέλαβε την προσήλωση του ίδιου και της κυβέρνησης στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας, διαβεβαιώνοντας ότι «πρώτη μου προτεραιότητα ως εκλεγμένου ηγέτη αυτής της σπουδαίας χώρας είναι να διασφαλίσω την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας, και επιτυγχάνουμε σε αυτό το μέτωπο». Έκανε μάλιστα ειδικά αναφορά στην προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ, τεσσάρων φρεγατών Belharra και στην αναβάθμιση των F-16.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.