Για τα βήματα που κάνει η Ελλάδα σε σχέση με την προστασία του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ενημέρωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων Ενημέρωσης Γιαν Μπράτου (Jan Braathu).

«Ήρθα με σκοπό να υποστηρίξω και να ενθαρρύνω μια σειρά από δραστηριότητες ή δράσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Μία από αυτές, ήταν να ενθαρρύνω την ελληνική κυβέρνηση να καταρτίσει μια στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για τη μεταρρύθμιση των μέσων ενημέρωσης» τόνισε ο κ. Μπράτου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ λίγες ώρες μετά από τη συνάντηση που είχε με τον κ. Μαρινάκη, η οποία έγινε την Τρίτη.

Από την πλευρά του ο κ. Μαρινάκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση με τον κ. Μπράτου αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στον τομέα του κράτους δικαίου, της προστασίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και της ελευθερίας των ΜΜΕ.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πέντε δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές από τον ΟΑΣΕ και έχουν περιληφθεί στη διαδικτυακή του εργαλειοθήκη και είναι οι εξής: το Μνημόνιο Συνεργασίας, η Task Force για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, η ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη, ο νόμος για την επιλογή διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, με εφαρμογή στην ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ και η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για δημοσιογράφους που απασχολούνται σε δημόσιους φορείς.

Ο κ. Μπράτου μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια είπε ότι «μπορώ μόνο να πω ότι αναθάρρησα όταν άκουσα όλες τις δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται», και πρόσθεσε: «Αλλά ναι, βλέπω να καταβάλλονται ουσιαστικές προσπάθειες. Η ουσία στο τέλος της ημέρας, έχει να κάνει με την εφαρμογή, αλλά τουλάχιστον βλέπουμε τα βήματα που γίνονται τώρα και ελπίζω ότι αυτά τα βήματα θα οδηγήσουν σε πρακτική εφαρμογή στο εγγύς μέλλον».

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Μπράτου θα ήθελε να ενθαρρύνει την ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο να μεταφέρει την οδηγία της ΕΕ για τη νομοθεσία κατά των SLAPPs, αλλά και να ενσωματώσει τη νομοθεσία κατά των εγχώριων SLAPPs. «Θα γνωρίζετε ότι η οδηγία της ΕΕ από πέρυσι ισχύει μόνο για διασυνοριακές SLAPPs. Αλλά σχεδόν όλες οι SLAPPs σε κάθε χώρα είναι εγχώριες SLAPPs. Ενθαρρύνω λοιπόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στον ΟΑΣΕ, και όλα τα συμμετέχοντα κράτη, στην πραγματικότητα, να συντάξουν νομοθεσία κατά των SLAPPs που να εφαρμόζεται στις εγχώριες SLAPPs.

Και μου είπαν ότι υπάρχει ήδη μια δέσμευση για κάτι τέτοιο» μάλιστα όπως είπε ενημερώθηκε ότι σχετική παράγραφος σχετικά με την εγχώρια νομοθεσία κατά των SLAPPs συμπεριλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο. Και ότι ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται σε αυτό το πλαίσιο είναι η πρόωρη περάτωση υποθέσεων που θεωρούνται SLAPPs, κάτι που συνιστά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Μαρινάκης, στη συνάντηση που είχε με τον κ. Μπράτου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καταχρηστικές αγωγές εναντίον των δημοσιογράφων, ενώ τόνισε ότι πολλές από τις προβλέψεις του EMFA (Ευρωπαϊκός Κανονισμός προς ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των κρατών - μελών) είναι ήδη εθνικοί νόμοι της Ελλάδας εν ισχύ.

Παράλληλα, επισήμανε πως βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Τηλεόρασης, αλλά και την ενσωμάτωση περαιτέρω προβλέψεων του EMFA στην ελληνική έννομη τάξη. Τόνισε, ακόμη πως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και δρομολογείται το σχέδιο νόμου για την οριστική αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών, ενώ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει αντίστοιχη διαδικασία και για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

«Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι καθαρός: με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες να στηρίζει τους δημοσιογράφους, αλλά και τη δημοσιογραφία, ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν σωστή ενημέρωση», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

