Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη του αιτήματος των γονιών να γίνει εκταφή των σορών των παιδιών τους

Υπέρ του αιτήματος των γονιών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών να γίνει εκταφή των σορών τάσσεται με ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα για την απόρριψη του αιτήματος.

Αναλυτικά ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε : «Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους».

«Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», τόνισε.

