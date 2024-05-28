Η Ελλάδα αξιοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ για να βρεθεί στην εμπροσθοφυλακή της πράσινης μετάβασης, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, κατά την τοποθέτησή του στο 14th Annual Capital Link Sustainability Forum, με τίτλο «Βιωσιμότητα - Επενδύσεις & Ανάπτυξη».

«Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ έχουν σημαντική περιβαλλοντική και πράσινη διάσταση και η Ελλάδα τα αξιοποιεί για να βρεθεί στην εμπροσθοφυλακή της πράσινης μετάβασης», σημείωσε ο υπουργός. Αναφερόμενος δε στο νέο ΕΣΠΑ, τόνισε πως το 30% των κονδυλίων προβλέπει πράσινες δράσεις που αντιστοιχούν σε έως 7 δισ. ευρώ για περιβαλλοντικές επενδύσεις, τα οποία η χώρα πρέπει να προωθήσει και να αξιοποιήσει, είτε σε δράσεις του Δημοσίου είτε σε δράσεις που αφορούν στην πράσινη επιχειρηματικότητα. «Υπάρχουν τέτοια προγράμματα ύψους, εκατοντάδων εκατομμυρίων από τα οποία πρέπει να επωφεληθεί ο ιδιωτικός τομέας», είπε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το 40% των δανείων από πλευράς προϋπολογισμού που παρέχονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει υποχρεωτικά να αφορούν σε έργα πράσινης μετάβασης. «Έχουμε δύο σοβαρά εργαλεία που αξιοποιούνται και τρέχουν ικανοποιητικά. Είμαστε από τις πρωτοπόρες χώρες στην απορρόφηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε, ειδικά στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι χρόνοι είναι ασφυκτικοί. Και είναι ένας μαραθώνιος με ρυθμό 400 μέτρων», ανέφερε.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα μπήκε δυναμικά στον χώρο της πράσινης μετάβασης το 2019: «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε μιλήσει τότε στην συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκινήσαμε να δρούμε σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα: απολιγνιτοποίηση, ηλεκτροκίνηση, εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων κ.ά. Επίσης, προωθήθηκε η διάδοση των ΑΠΕ σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς». Τόνισε, επίσης, ότι οι δράσεις αυτές κινούνται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ που προβλέπει συγκεκριμένους, μετρήσιμους και φιλόδοξους στόχους έως το 2030. «Και με βάση το ΕΣΕΚ προβλέπεται ότι πρέπει να έχουμε πράσινες επενδύσεις που θα προσεγγίζουν το ύψος ενός ΑΕΠ, περί τα 192 δισ. ευρώ έως το 2030. Μιλάμε για μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις που δείχνουν και τη σοβαρότητα του θέματος και τις προκλήσεις τόσο για το κράτος όσο και για τον επιχειρηματικό και τον ιδιωτικό τομέα», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην Εθνική Στρατηγική για την Πράσινη Χρηματοδότηση, η οποία αποτελεί τον οδικό χάρτη για την κινητοποίηση πόρων από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας, στάθηκε σε τρία κομβικά στοιχεία:

Στην περαιτέρω ενσωμάτωση της πράσινης διάστασης στον κρατικό προϋπολογισμό: Πρόκειται για μία κίνηση που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από το 2024. Στο πλαίσιο του green budgeting εξετάζεται για κάθε κατηγορία δαπάνης η θετική, αρνητική ή ουδέτερη επίδραση στο περιβάλλον. «Και το εργαλείο αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και σε επίπεδο δράσεων των υπουργείων και των δημόσιων φορέων, αλλά και στον σχεδιασμό των δημοσίων επενδύσεων», ανέφερε.

Στην υιοθέτηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, όπως και των κριτηρίων ESG από τη δημόσια διοίκηση σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της.

Στη διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου, διαφανούς και αξιόπιστου πλαισίου για την υλοποίηση πράσινων επενδυτικών έργων με χρηματοδότηση μέσω των τραπεζών ή της κεφαλαιαγοράς.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χατζηδάκης έκανε ειδική αναφορά στον διπλασιασμό των κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. «Οι λέξεις "Θεσσαλία" και "Daniel" εικονογραφούν τι θέλουμε να πούμε. Για αυτόν τον λόγο διπλασιάσαμε τα σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό του 2024 από 300 σε 600 εκατ. ευρώ», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

