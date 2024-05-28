Χρηματιστήριο: Πτώση 0,65%, και στα 96,44 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 1.470 μονάδων, εν μέσω καθοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.471,63 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,65%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.487,42 μονάδες (+0,42%) και κατώτερη τιμή στις 1.470,44 μονάδες (-0,73%).

Η αξία των συναλλαγών για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση κυμάνθηκε κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ. Διαμορφώθηκε στα 96,44 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.257.176 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν μόνο οι μετοχές της Coca Cola HBC(+2,27%) και του ΟΛΠ (+1,26%) και των ΕΛΠΕ (+0,18%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-4,04%), Alpha Bank (-2,21%), Autohellas (-1,98%) και της Τιτάν (-1,75%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.355.790 και 3.315.121 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 14,38 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 33 μετοχές, 74 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μπήτρος +7,56% και Ιντρακόμ +5,49%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος -10,95% και Λανακάμ(κ) -5,50%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,8500 -1,75%

ALPHA BANK: 1,6800-2,21%

AEGEAN AIRLINES: 11,9000 -1,65%

VIOHALCO: 6,1800 -4,04%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4800 -0,72%

ΔΕΗ: 11,5400 -0,52%

COCA COLA HBC:32,4000 +2,27%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5500 -1,54%

ΕΛΠΕ: 8,5150 +0,18%

ELVALHALCOR: 1,9460 -0,82%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3900 -1,18%

ΕΥΔΑΠ: 5,9800 -0,83%

EUROBANK: 2,1000 -0,94%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2600 -1,50%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8100 -0,29%

MOTOR OIL: 28,0800 -1,27%

JUMBO: 26,8400 -0,89%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,1600 -0,91%

ΟΛΠ:24,2000 +1,26%

ΟΠΑΠ: 14,7899 -1,60%

ΟΤΕ: 14,1100 -0,35%

AUTOHELLAS:11,8600 -1,98%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:3,7500 -1,55%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 -1,61%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,2600 αμετάβλητη

