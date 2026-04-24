Την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση υπερασπίστηκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Σε σχετικό ερώτημα γιατί η κυβέρνηση επιμένει να μην προχωρά σε μείωση των έμμεσων φόρων, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν επιλέγει την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης από το 2022 και μετά, καθώς, όπως είπε, εφαρμόζει άλλα μέτρα που φτάνουν πιο άμεσα στους καταναλωτές.

Ως παράδειγμα ανέφερε τις 83 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών των τελευταίων ετών. «Ο τρόπος αυτός εγγυάται ότι ο πολίτης έχει το όφελος που πρέπει, χωρίς να χάνεται σε ενδιάμεσους», σημείωσε, επικαλούμενος και μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία μόλις το 19% από τη μείωση του ΦΠΑ καταλήγει τελικά στους καταναλωτές.

Σε σχέση με τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αλλά και τις παρεμβάσεις που αναμένονται στη ΔΕΘ, ανέφερε: «Προχωράμε με σταθερά βήματα. Πέρυσι είχαμε πλεονάσματα πάνω από το αναμενόμενο και ό,τι μπορούσαμε να διαθέσουμε το διαθέσαμε. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος». Σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε ότι, κατά την εκτίμησή του, η κριτική που ασκείται συνδέεται και με τη συνολικότερη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις κυβερνητικές επιλογές.

Για το θέμα του πραγματικού εισοδήματος είπε ότι, σύμφωνα με επανειλημμένες δημοσιεύσεις της ΕΛΣΤΑΤ, αυτό έχει αυξηθεί, ενώ υπογράμμισε ότι πιο αντικειμενικός δείκτης είναι εκείνος της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, ο οποίος κατατάσσει την Ελλάδα στην έκτη θέση από το τέλος στην Ευρώπη. «Δεν είναι στοιχείο που προσφέρεται για πανηγυρισμούς, αλλά απαντά στον ισχυρισμό ότι σε άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η κατάσταση είναι καλύτερη», σημείωσε.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης στάθηκε επίσης στη σημαντική μείωση της ανεργίας, την οποία συνέδεσε με τη φιλοεπενδυτική πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι αυτή έχει και σαφές κοινωνικό αποτύπωμα. Όπως είπε, «προτεραιότητα για το διάστημα 2027-2031 θα είναι η έμφαση στην παραγωγικότητα και η δίκαιη διάχυση του πλούτου».

Σε ερώτηση για την πρόταση του Πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου ανάμεσα στην υπουργική και τη βουλευτική ιδιότητα, σημείωσε ότι «όποιος πρωθυπουργός θέλει μπορεί να επιλέγει υπουργούς που δεν έχουν εκλεγεί βουλευτές», επισημαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αξιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό αυτή τη δυνατότητα. Όπως εξήγησε, στις χώρες όπου εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο, το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι οι υπουργοί μπορούν να είναι πλήρως αφοσιωμένοι στα καθήκοντά τους.

Τέλος, αναφερόμενος στην αντιπαράθεση μελών της κυβέρνησης με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, είπε ότι «η Ευρώπη δεν είναι τέλεια, όπως και καμία χώρα-μέλος της. Παρ’ όλα αυτά, σεβόμαστε το ευρωπαϊκό πλαίσιο», επισημαίνοντας ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε από την κυρία Κοβέσι να επισπευσθούν οι σχετικές υποθέσεις, κάτι που, όπως ανέφερε, έγινε αποδεκτό και από την ίδια.

«Η κυρία Κοβέσι είπε ότι όλα αυτά που συζητούμε δεν είναι ελληνικό μονοπώλιο. Ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Να κρατήσουμε την ανάγκη να είμαστε σοβαροί, σεμνοί και να αποφεύγουμε τις υπερβολές. Δεν δηλώνουμε αλάθητοι από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας», κατέληξε.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Περικλής Δημητρολόπουλος, Αρχισυντάκτης στο ΒΗΜΑ.

Πηγή: skai.gr

