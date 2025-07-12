Στην εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των μηχανισμών της Περιφέρειας Αττικής και στην προσπάθεια της διοίκησης για την εξάλειψη παγιωμένων δυσλειτουργιών αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, στην ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) με τίτλο «Ο εσωτερικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση: Θεσμοθέτηση, εφαρμογή, προοπτική».

«Από την πρώτη στιγμή ο εσωτερικός έλεγχος μάς βοήθησε να αντιμετωπίσουμε πραγματικές λειτουργικές αδυναμίες, να προλάβουμε κινδύνους και -το βασικότερο- να σχεδιάσουμε στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίωσης», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο του θεματικού πάνελ υπό τον τίτλο «Η σημασία του εσωτερικού ελέγχου ως εργαλείο στρατηγικής διακυβέρνησης». Ο ίδιος τόνισε ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας κάθε διοικητικού μηχανισμού από εξωγενείς πιέσεις, το οποίο ενίσχυσε σε σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπρέπεια της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας.

«Στην Περιφέρεια Αττικής θέλουμε να αποτελέσουμε υπόδειγμα διαφανούς και αποτελεσματικής διοίκησης. Δεν πρέπει να μας τρομάζει ο εσωτερικός έλεγχος. Καλλιεργούμε νέα κουλτούρα ευθύνης και διαφάνειας στο διοικητικό μηχανισμό. Γιατί η μεγάλη πρόκληση είναι να φύγουμε από μια κουλτούρα συμμόρφωσης και να πάμε σε μια κουλτούρα λογοδοσίας και διαρκούς βελτίωσης», επεσήμανε ο περιφερειάρχης. Παράλληλα, μίλησε για τις συστηματικές προσπάθειες που έχουν γίνει από την περιφερειακή Αρχή τους προηγούμενους μήνες όσον αφορά τη διόρθωση παθογενειών του παρελθόντος, την εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς και την επίλυση δυσλειτουργιών που ταλαιπωρούσαν τους πολίτες. «Οι πρώτοι έξι μήνες ήταν δύσκολοι, πήρα δύσκολες αποφάσεις με μια λογική ισορροπίας και ισονομίας. Η απόφαση αυτή μάς δικαίωσε και αποδείχθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών μας και στη σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε καθημερινά να χτίζουμε με τους συμπολίτες μας», υπογράμμισε.

Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στην προσπάθεια στελέχωσης των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της Περιφέριας, σημειώνοντας: «Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πρωτεύων, γιατί δεν γίνεται να κατέβεις στο γήπεδο χωρίς τα στελέχη. Εκεί θα χάσεις. Και βέβαια, όταν χάνουμε, δεν χάνουμε εμείς. Χάνουν οι πολίτες, χάνει η καθημερινότητα, χάνεται η αποτελεσματικότητά μας». Τόνισε, δε, ότι μέσα στο 2025 το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου θα εξελιχθεί σε αυτοτελή διεύθυνση, επαρκώς στελεχωμένη και με ξεκάθαρες διαδικασίες, η οποία θα υπάγεται απευθείας στον περιφερειάρχη.

Ολοκληρώνοντας, μίλησε για τη βούληση της Περιφέρειας Αττικής να συνεχίσει να επενδύει στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, σε αγαστή συνεργασία και με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. «Ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ένα εργαλείο "αστυνόμευσης", αλλά θεσμικός σύμμαχος, που αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα. Όσοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν, νομίζω ότι όχι μόνο δεν εξυπηρετούν την κοινή προσπάθεια, αλλά αδικούν και τους ίδιους τους εαυτούς τους. Γιατί νομίζω ότι μια σύγχρονη διοίκηση, χωρίς ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, πραγματικά είναι μια βάρκα σε έναν ωκεανό με μεγάλες τρικυμίες», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Τέλος, στο θεματικό πάνελ, που συντόνισε η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ, Μαρία Κωνσταντινίδου, συμμετείχαν, επίσης, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γεώργιος Πιτσιλής, ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Κωνσταντίνος Μασσέλος, ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνταντέλλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

