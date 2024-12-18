Λογαριασμός
Φαραντούρης: Ζητά ένταξη Σερβίας και Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Δείτε βίντεο

«Ζητώ την ένταξη του Μαυροβουνίου και της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Νικόλας Φαραντούρης σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο

Νικόλας Φαραντούρης

Την ένταξη των δύο ορθόδοξων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, Σερβίας και Μαυροβουνίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε ο Ευρωβουλευτής της Αριστεράς και Συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο.  

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν χώρες κατεξοχήν ευρωπαϊκές. Χώρες στην καρδιά της Ευρώπης που ζητούν εδώ και 10ετίες την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι περισσότερο Ευρώπη απ' οποιαδήποτε άλλη γωνιά της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Κι όμως οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αλλού τα τελευταία χρόνια».

Απευθυνόμενος στους ευρωβουλευτές και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε ότι «απαιτείται άμεσα ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης, αποδοχής και ένταξης σε χώρες όπως το Μαυροβούνιο και η Σερβία που έχουν προχωρήσει τη διαδικασία σύγκλισης σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης».

«Ζητώ την ένταξη του Μαυροβουνίου και της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όχι αυτές οι χώρες, ποιές; Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι στην αγκαλιά της Ευρώπης, τότε σε ποιού την αγκαλιά και την επιρροή;» τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

«Η ένταξη Μαυροβουνίου και Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ισχυρό μήνυμα σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να εντείνουν τις προσπάθειες, να μην απογοητευθούν, να εκσυγχρονίσουν τη νομοθεσία τους και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και τελικά να αποτελέσουν ισότημα μέλη της Ευρωπαϊκής μας οικογένειας», κατέληξε ο Νικόλας Φαραντούρης.

