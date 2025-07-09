Μήνυση Κασσελάκη σε Μαρκόπουλο - Η δήλωση του βουλευτή της ΝΔ

«Από σχετικά δημοσιεύματα πληροφορήθηκα ότι ο κ. Κασσελάκης, αρχηγός του Κινήματος Δημοκρατίας -καταδικασθείς από την ελληνική Δικαιοσύνη για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες σε ποινή 30 μηνών με αναστολή και 50.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο-, προχώρησε στην κατάθεση αγωγής εις βάρος μου. Είναι φανερό ότι από την πλευρά του κ. Κασσελάκη υφίσταται αδυναμία αντίληψης της πραγματικής διάστασης του νοήματος των δηλώσεών μου. Ας είναι», αναφέρει σε δήλωσή του ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Ο καθένας, βέβαια, πολιτεύεται και δρα, όπως μπορεί και αντέχει. Η δική μου στάση, ωστόσο, παραμένει ακλόνητη: Η απάντηση σε αυτή την αγωγή θα δοθεί καταλυτικά και εμπεριστατωμένα εκεί που αρμόζει, δηλαδή στο αρμόδιο δικαστήριο. Μέσα από τη θεσμική οδό και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, η αλήθεια θα αναδειχθεί και το δίκαιο θα αποδοθεί, όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος».

Πηγή: skai.gr

