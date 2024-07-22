Ανακοίνωση εξέδωσε το σωματείο «Σύνδεσμος Συζύγων / Τέκνων Αγνοουμένων οι 1619» καταγγέλλοντας τον Κύπριο ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου για «ειρωνεία, χλευασμό και απαξίωση».

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν πως όταν ζητήθηκε στον 24χρονο να προωθήσει το θέμα των αγνοουμένων στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτός φέρθηκε απρεπώς σε μέλη του Συνδέσμου, τα ειρωνεύτηκε και τα χλεύαζε.

Όπως αναφέρει, «είναι μεγάλη λύπη και απογοήτευση που καλούμαστε να αναφερθούμε στο ατυχές περιστατικό που έλαβε χώρα το Σάββατο 20 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης για τα 50χρονα της Κυπριακής τραγωδίας. Με το πέρας της εκδήλωσης, μέλη της ομάδας (δέκα τον αριθμό), πλησίασαν τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και του ζήτησαν την στήριξη του για το θέμα των αγνοουμένων μας».

«Του ζητήθηκε, εάν ήθελε, να οργανώσει μια εκδήλωση στο ευρωκοινοβούλιο στην οποία να καλεστούμε και να μιλήσουμε για το θέμα των αγνοουμένων και επίσης του ζητήθηκε να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί και τον παρακαλέσαμε να γράψει ένα δικό του σχόλιο για των αγώνα που κάνουμε για εξεύρεση των υπολοίπων αγνοουμένων», σημειώνει.

Τονίζει ότι, «εκτός από την άρνηση του, την οποία ως ένα βαθμό κατανοούμε, εισπράξαμε την ειρωνεία, τον χλευασμό και την απαξίωση, με εκφράσεις όπως, “μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου”, “ποια νομίζεις ότι είσαι”, “εν τζι εν έτσι που δουλεύκει το ευρωκοινοβούλιο”, “τζαι εγώ έχω θείο αγνοούμενο αλλά εν κάμνω έτσι” και το καταληκτικό, “εν τζι εν μόνο εσύ κόρη μου που είσαι ορφανή”».

«Σας παραθέτουμε τα πιο πάνω και τα οποία λέχθηκαν στην παρουσία της “Ομάδας Πρωτοβουλίας” αλλά και ατόμων που έτυχε να βρίσκονται στην εκδήλωση και ήταν εκεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης και των οποίων τα ονόματα επίσης κατέχουμε. Είναι καλό να γνωρίζει ο κύριος Παναγιώτου, ότι η υπέρτατη θυσία κάποιου για την πατρίδα του, είναι να δώσει την ίδια του τη ζωή», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Πριν 50 χρόνια κάποιοι έδωσαν την ζωή τους, για να απολαμβάνετε κύριε Παναγιώτου την ελευθερία και τις παροχές από αυτό το κράτος, που τώρα έχετε και την τιμή να το εκπροσωπείτε στην ευρωβουλή. Περιμένουμε την απολογία σας στην κάθε μάνα, σύζυγο, αδερφό και παιδί αγνοουμένου», καταλήγει.

