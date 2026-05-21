Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ για προανακριτική σε Λιβανό και Αραμπατζή

Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127 βουλευτές, κατά 152 και ένας δήλωσε παρών - Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν 128 βουλευτές και κατά 152 βουλευτές

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Φωτεινή Αραμπατζή - Βουλή

Της Άντζυ Κούκη

Λίγο πριν τις δέκα το βράδυ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Δεν συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα 151 «ναι» με αποτέλεσμα να μην γίνουν δεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς. Να θυμίσουμε ότι είχαν στηθεί δύο κάλπες, μία για κάθε εγκαλούμενο.

Όσον αφορά στον Σπήλιο Λιβανό, υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 127 βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και 1 βουλευτής δήλωσε «παρών». Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 128 βουλευτές, κατά 152 βουλευτές. Στην κάλπη για τον πρώην υπουργό βρέθηκαν πέντε άκυρα ψηφοδέλτια και ένα λευκό. 

Για την Φωτεινή Αραμπατζή, υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 129  βουλευτές, κατά 152 βουλευτές και 2 δήλωσαν «παρών». Υπέρ της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ ψήφισαν 130 βουλευτές και κατά 152 βουλευτές. Ένα ψηφοδέλτιο ήταν άκυρο και ένα λευκό. 


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βουλή ΟΠΕΚΕΠΕ Φωτεινή Αραμπατζή Σπήλιος Λιβανός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark