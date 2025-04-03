Ήρθη η ασυλία του Παναγιώτη Δουδωνή βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και του Φερχάτ Οζγκιούρ βουλευτή της Νέας Αριστεράς.

Σε βάρος του Παναγιώτη Δουδωνή είχε κατατεθεί μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον πρόεδρο των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα.

Ο Φερχάτ Οζγκιούρ είχε αντιδικία με δημοσιογράφο της Ροδόπης. Υπέρ της άρσης ασυλίας Δουδωνή ψήφισαν 226 βουλευτές και του Φ.Οζγκιούρ 227, σε σύνολο 263 ψηφισάντων.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή, έπειτα από έγκληση του επικεφαλής των «Σπαρτιατών» Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμιση.

Αντίστοιχη εισήγηση κατατέθηκε και για τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Οζγκιούρ Φερχάτ, ύστερα από καταγγελία για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου.

