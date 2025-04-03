«Στο πρόσωπο του υπουργού Δικαιοσύνης εικονοποιείται η αλαζονεία της κυβέρνησης», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη.

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης εμφανίστηκε ακόμα μια φορά προκλητικός και αμετανόητος, ισχυριζόμενος πως νιώθει ότι δικαιώθηκε για τη δήλωση του πως ”όποιος μιλάει για μπάζα, είναι για τα μπάζα”» και σχολιάζει:

«Ζει σε άλλη χώρα ο υπουργός Δικαιοσύνης; Αγνοεί ότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για το μπάζωμα; Δεν πληροφορήθηκε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που επισημαίνει την απώλεια ζωτικών στοιχείων λόγω της αλλοίωσης του τόπου του δυστυχήματος; Δεν γνωρίζει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει ψηφίσει υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον κ. Τριαντόπουλο; Δεν έχει ακούσει την εισηγήτρια της πλειοψηφίας στην προανακριτική επιτροπή που έχει αξιολογήσει ως το κατηγορητήριο που αναφέρεται στο μπάζωμα ως επαρκές για την παραπομπή του τέως υφυπουργού στο Δικαστικό Συμβούλιο;»

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν «αντιλαμβάνεται ο κ. Φλωρίδης πως οι δηλώσεις του συνιστούν προσβολή στις έως τώρα ενέργειες της Δικαιοσύνης και ευθεία παρέμβαση σε αυτήν» και προσθέτει καταληκτικά: «Στο πρόσωπο του υπουργού Δικαιοσύνης εικονοποιείται η αλαζονεία της κυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

