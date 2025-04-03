Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: Πολιτική Συνοχής σημαίνει ισχυρές περιφέρειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών πραγματοποίησε στις 2 και 3 Απριλίου τη δεύτερη Σύνοδο Ολομέλειας της νέας θητείας της στις Βρυξέλλες.

Ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Επιτροπή των Περιφερειών, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ, Νίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε παρέμβαση στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΕτΠ, κάνοντας γνωστές τις θέσεις του ΕΛΚ, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Raffaele Fitto, ο οποίος και παρουσίασε τον αναπρογραμματισμό και τις προτάσεις της Ε.Ε. για τις μεταρρυθμίσεις των περιφερειακών αναπτυξιακών ταμείων στις Περιφέρειες της Ευρώπης.

Η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. αποτελεί το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης για τη σύγκλιση των περιφερειών, στηρίζοντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις υποδομές.

Ο κ. Χαρδαλιάς, στην ομιλία του, τόνισε τον κρίσιμο ρόλο της Πολιτικής Συνοχής ως ακρογωνιαίου λίθου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «συμπυκνώνει τις αξίες για αλληλεγγύη και ισόρροπη ανάπτυξη που αποτελούν την προωθητική δύναμη σε κάθε νέο βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση». Παράλληλα, αναγνώρισε τη σημασία της ως εργαλείου για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ και εντός των περιφερειών, καθώς και για την ενίσχυση της διαφάνειας, της συνεργασίας, της συνέργειας, της καινοτομίας και της μάθησης.

Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του κ. Fitto για την ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής, ο κ. Χαρδαλιάς χαιρέτισε «την έγκαιρη αναγνώριση της ανάγκης για εγγενή ευελιξία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες και επείγουσες προτεραιότητες». Επιπλέον στήριξε κατά την διάρκεια της παρέμβασής του την πρόταση για «την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της απανθρακοποίησης, της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η οικονομικά προσιτή στέγαση, η ανθεκτικότητα των υδάτων και η ενεργειακή μετάβαση».

Ωστόσο, ο κ. Χαρδαλιάς δεν παρέλειψε να επισημάνει επιμέρους σημαντικές προκλήσεις. Τόνισε την ανάγκη αναγνώρισης της Ευρώπης «ως μωσαϊκού περιφερειών με μοναδικές ανάγκες και προτεραιότητες, καθώς και την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί ότι οι πόροι δεν θα αποσπαστούν από σημαντικά έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη». Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης νέων πόρων, «μέσω π.χ. της άρσης του αποκλεισμού των "νέων συστημάτων ιδίων πόρων" ή της ανακατανομής των αδιάθετων κονδυλίων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Επιπλέον, ο κ. Χαρδαλιάς προειδοποίησε ότι «η Πολιτική Συνοχής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως “γρήγορη λύση” για νέα ευρωπαϊκά προβλήματα, καθώς πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη πολιτική». Τέλος, τόνισε την ανάγκη αποφυγής της επιβολής αποφάσεων σχετικά με τις νέες προτεραιότητες με μια προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω», η οποία θα αποκεντρώσει την πολιτική συνοχής και θα αφαιρέσει εξουσίες από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Κλείνοντας, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε την πάγια θέση του ότι «η ΕΕ πρέπει να εμπιστευτεί περισσότερο τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις εθνικές διαχειριστικές μας αρχές, ώστε η υιοθέτηση Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων να ενσωματώνεται στις τοπικές πραγματικότητες, υπό το πρίσμα της εξισορρόπησης και του ρεαλισμού».

Άμυνα χωρίς θωράκιση των πόλεων μας και των υποδομών μας, δεν μπορεί να υπάρξει

Επιπλέον στην Ολομέλεια του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), που προηγήθηκε της Ολομέλειας της Επιτροπής, ο Περιφερειάρχης Αττικής στην εισήγησή του αναγνώρισε την ανάγκη για μια ισχυρή στρατηγική και για δράσεις που να συνδυάζουν την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης με την ενίσχυση των τοπικών υποδομών και των πόλεων. «Άμυνα χωρίς θωράκιση των πόλεων μας και των υποδομών μας δεν μπορεί να υπάρξει», σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ε.Ε. πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη στήριξη για τα τοπικά επίπεδα, τα οποία είναι σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών.

Ο Περιφερειάρχης έκλεισε την παρέμβασή του αναφέροντας ότι η ΕτΠ έχει τη δυνατότητα να επιφέρει σημαντικές αλλαγές και να αντιμετωπίσει ζητήματα που παρέμεναν άλυτα για πολλά χρόνια. «Η Ευρώπη μπορεί να συζητά, μπορεί να αναλύει, μπορεί να παρατηρεί, αλλά το κυριότερο πρέπει να φέρνουμε αποτέλεσμα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ΕτΠ έχει όλες τις δυνατότητες να αποτελέσει έναν ισχυρό παράγοντα αλλαγής στην Ευρώπη.

Στο περιθώριο της Ολομέλειας της ΕτΠ και της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε θεσμικές συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην ΕτΠ Sari Rautio (Φινλανδία) καθώς και με την Tanya Hristova, Δήμαρχο Γκαμπρόβου (Βουλγαρία), με τον Franck Proust, Περιφερειάρχη της Νίμ (Γαλλία), καθώς και με τον Markku Markkula, Περιφερειάρχη του Ελσίνκι (Φινλανδία) και με τον Alberto Cirio, Περιφερειάρχη του Πιεμόντε (Ιταλία). Στις συναντήσεις συζητήθηκαν οργανωτικά ζητήματα της Επιτροπής, αλλά και θέματα που αφορούν στην οριστικοποίηση των θέσεων του ΕΛΚ-ΕτΠ σε επιμέρους ζητήματα, γνωμοδοτήσεις και ψηφίσματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη των Θεμάτων της Ολομέλειας.

